Прикордонники збили "інноваційний" дрон росіян: деталі

Дрон виготовлений з нового матеріалу, який раніше не використовували росіяни.

На Чернігівщині прикордонники збили російський "інноваційний" дрон.

Про це повідомили у ДПСУ.

За інформацією прикордонників, щоб обійти РЕБ українських захисників, росіяни взялися до практики використання дронів з управлінням через оптоволоконний кабель.

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"Такий неможливо заглушити, але, як виявилося, можливо збити зі стрілецької зброї – доведено бійцями Чернігівського прикордонного загону", – йдеться в повідомленні.

Тепер російське невдале "ноу-хау" будуть вивчати українські фахівці.

Збитий дрон

Збитий дрон

Нагадаємо, безпілотники СБУ влаштували потужну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля с. Маркіне на окупованій частині Донецької області. Там зосереджувалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

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