Магія Різдва: у ТРЦ Gulliver відкрили "Резиденцію Санти"

Казкові герої зустріли юних відвідувачів запальними танцями й провели до Резиденції — на малят чекала театралізована вистава. Вже з перших її хвилин розгорнулася захоплива історія зникнення помічниці Санти Фелісії. Глядачі допомогли повернути магію Різдва й написали листи Санті, які ельфи відправили до чарівної Поштової скриньки.

У ТРЦ Gulliver відкрили "Резиденцію Санти"

"Ми старались створити не просто виставу, а справжню казку, де кожна дитина стає героєм неймовірної різдвяної пригоди. Побачити очі дітей, що сяють та почути їхній щирий сміх — це і є найкраща винагорода для нас", — Олег Критський, СЕО Stage Show.

Крім того, на виставу були запрошені діти з благодійного фонду "Діти героїв", які втратили одного або двох батьків через війну. Для них відвідування новорічного шоу було безоплатним — це щорічна соціальна місія Stage Show.

У ТРЦ Gulliver відкрили "Резиденцію Санти"

Наприкінці дійства відома співачка TAYANNA виконала казково-різдвяну пісню "Диво", яка стала офіційним саундтреком проєкту "Резиденція Санти".

Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.

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Нагадаємо, Святвечір віряни святкують напередодні Різдва Христового. Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому Різдво відтепер українці святкують 25 грудня.

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