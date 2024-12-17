Чи можна доливати воду в бульйон для холодцю: про це має знати кожна господиня

Холодець – це найпопулярніша страва на святковому столі багатьох українських родин. І кожна господиня має свої секрети його приготування. Однак є універсальні правила, яких варто дотримуватися, щоб холодець добре застиг, був наваристим і смачним. Якщо варити страву, не знаючи пропорцій інгредієнтів, її можна зіпсувати. Розповідаємо, чи можна доливати воду в холодець, якщо википів бульйон.

Чому не можна доливати воду в бульйон для холодцю

Саме від оптимальної кількості води залежить, чи застигне холодець, яку прозорість і консистенцію він матиме. Якщо налити мало води на самому початку варіння бульйону, виникнуть проблеми, які потім не можна буде виправити.

То чому не можна доливати воду в бульйон для холодцю? Професійні кухарі не рекомендують цього робити, і ось чому. Якщо ви хочете, щоб холодець був прозорим, насиченим і добре застиг, не можна додавати воду під час його варіння. Це пов’язано з тим, що страва буде каламутною і втратить свій смак, бо до того були вже додані спеції та овочі. А додаткова вода порушить смакові якості холодцю і його консистенцію, він може не застигнути.

Скільки треба наливати води для варіння бульйону на холодець, щоб потім її не доливати? Треба розраховувати кількість кістково-м’ясної суміші й води у пропорції 1:2. Якщо ви берете на холодець кілограм м’яса з кістками, то води треба наливати 2 літри.

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