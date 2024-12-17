Магия Рождества: в ТРЦ Gulliver открыли "Резиденцию Санты"

Сказочные герои встретили юных посетителей зажигательными танцами и провели в Резиденцию — малышей ждало театрализованное представление. Уже с первых минут развернулась увлекательная история исчезновения помощницы Санты Фелисии. Зрители помогли вернуть магию Рождества и написали письма Санти, которые эльфы отправили в волшебный почтовый ящик.

В ТРЦ Gulliver открыли "Резиденцию Санты"

"Мы старались создать не просто спектакль, а настоящую сказку, где каждый ребенок становится героем невероятного рождественского приключения. Увидеть глаза сияющих детей и услышать их искренний смех — это и есть лучшая награда для нас", — Олег Критский, СЕО Stage Show.

Кроме того, на спектакль были приглашены дети из благотворительного фонда "Дети героев", потерявшие одного или двух родителей из-за войны. Для них посещение новогоднего шоу было бесплатным – это ежегодная социальная миссия Stage Show.

В ТРЦ Gulliver открыли "Резиденцию Санты"

В конце действа известная певица TAYANNA исполнила сказочно-рождественскую песню "Чудо", которая стала официальным саундтреком проекта "Резиденция Санты".

Партнеры проекта — 1+1 media и Киевстар ТВ.

Билеты ищите по ссылке.

Напомним, Сочельник верующие празднуют в канун Рождества Христова. С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, а потому Рождество теперь украинцы празднуют 25 декабря.

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