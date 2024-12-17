Пограничники сбили "инновационный" дрон россиян: детали

Дрон изготовлен из нового материала, ранее не используемого россиянами.

В Черниговской области пограничники сбили российский "инновационный" дрон.

Об этом сообщили в ГНСУ.

По информации пограничников, чтобы обойти РЭБ украинских защитников, россияне приступили к практике использования дронов с управлением через оптоволоконный кабель.

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"Такой невозможно заглушить, но, как оказалось, можно сбить с стрелкового оружия – доказано бойцами Черниговского пограничного отряда", – говорится в сообщении.

Теперь российское неудачное "ноу-хау" будут изучать украинские специалисты.

Cбитый дрон

Cбитый дрон

"Интересным оказался также и материал изготовления дрона, это – карбон, который раньше россияне не использовали", – подытожили в ГНСУ.

Напомним, беспилотники СБУ устроили мощную "бавовну" на артиллерийских и минометных складах возле с. Маркино на оккупированной части Донецкой области. Там сосредотачивались тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.

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