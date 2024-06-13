Велика Британія планує виділити Україні понад $300 млн допомоги

На саміті G7 прем’єр-міністр Великої Британії оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів). для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції.

Про це інформує сайт британського уряду.

"Це фінансування демонструє незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією. Наприклад, критична енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивної російської ракетно-бомбової кампанії протягом останніх кількох місяців", - йдеться у повідомленні.

Пріоритетом для прем’єр-міністра на саміті буде робота з партнерами, щоб узгодити спосіб використання знерухомлених російських активів для підтримки України. Минулого місяця прем'єр був присутній на зустрічі міністрів фінансів G7 та керівників центральних банків, де G7 обговорювали потенційні шляхи переведення надзвичайних прибутків, отриманих від цих активів, на користь України.

Лідери Великобританії та G7 чітко заявили, що Росія повинна заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні. Ми вивчимо всі законні шляхи, якими знерухомлені російські активи можуть бути використані для підтримки України. Вартість активів, які знаходяться в юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

Велика Британія була першою країною, яка запровадила законодавство, яке прямо дозволяє нам залишати санкції в силі, доки Росія не заплатить за завдану нею шкоду. Ми також запровадили нові повноваження, щоб змусити осіб та організації, які потрапили під санкції, розкрити активи, якими вони володіють у Великобританії.

"Ми повинні бути рішучими та креативними в наших зусиллях, щоб підтримати Україну та припинити незаконну війну Путіна в цей критичний момент. Сполучене Королівство залишається в авангарді міжнародної реакції, як і було з самого початку. Якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні, ми повинні перейти від "скільки потрібно" до "скільки потрібно". Від України до Близького Сходу ми обговорюватимемо на Саміті значні глобальні загрози. Саме через такі загрози так важливо зміцнювати національну оборону Великобританії через наше зобов’язання витрачати 2,5% ВВП на оборону до 2030 року, - наголосив посадовець.

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Велика Британія виділила майже 12,7 мільярда фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку Україні і часто була першим, хто надав життєво важливу смертельну допомогу, від крилатих ракет Storm Shadow до ескадрильї танків Challenger 2.

Прем’єр-міністр нещодавно оголосив, що Сполучене Королівство надішле найбільший в історії пакет військового обладнання з Об’єднаного Королівства, призначеного для відсічі російського вторгнення на суші, морі та в повітрі.

Раніше полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант проаналізував дії окупантів на фронті в Україні. Так, окупаційні війська Росії хочуть артилерією та керованими авіаційними бомбами зруйнувати український фронт. В України можуть змінитися можливості, аби знищувати артилерійський потенціал противника.

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