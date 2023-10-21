Як довго може тривати війна в Україні: відповідь західного експерта

Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант вважає, що Силам оборони України потрібен прорив на лінії фронту. Інакше війна може тривати ще кілька років.

Росія не збирається припиняти війну, тож вкладається у зброю низької якості, аби надалі тероризувати українців.

Про це полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант сказав в ефірі "Еспресо".

"Росіяни продовжуватимуть робити те, що роблять, тому що в їхній свідомості вони перемагають. Росіяни звикли не жаліти людей та втрачати багато техніки. Схоже, що в Росії немає жодного бажання припинити війну. Росіяни нині підтримують Путіна, як ніколи раніше. І Путін вкладає в цю війну всю свою енергію і російські ресурси. Попри їхню слабку інтелектуальну технологічну потугу, вони продовжуватимуть виготовляти багато низькопробних речей, які ускладнюватимуть життя України й тут йдеться про цифри. Це та сила, яку має Росія", - сказав Грант.

За його словами, з огляду на це, Силам оборони України потрібен прорив на лінії фронту. Інакше ця війна може затягнутися ще на роки.

"Якщо ми не зламаємо їх за зиму, то є ймовірність, що війна може тривати ще два-три роки, і я цілком серйозно кажу про це. Росію треба ламати, а зараз ми цього не робимо. Ми всього лише їх утримуємо. Так, є певні просування, але це не прорив", - сказав експерт.

Він додав, що ЗСУ потрібно діяти по-іншому, тому що "стратегія - це про спроможності", а на цей час, каже Грант, наші спроможності недостатньо сильні, щоб стратегія запрацювала.

"Навіть з ATACMS, навіть з F-16. Адже основна спроможність - це сотня бойових бригад, які на сьогодні належним чином не оснащені, щоб виграти цю війну. Тому потрібно більше і краще думати", - заявив Грант.

Нагадаємо, раніше керівник української розвідки Кирило Буданов визнав, що закінчити війну до кінця 2023 року неможливо попри його попередні прогнози. За словами керівника ГУР, на це є різні причини.

Своєю чергою, Росія, за його словами, зможе вести війну проти України максимум до 2026 року, тому що з економікою та технікою у них виникнуть проблеми.