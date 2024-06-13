На Сумщині прозвучав 41 вибух

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 12 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.

Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).

Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: відбулися влучання ворожого FPV дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано влучання ворожого FPV дрона (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та здійснив атаку FPV дрона (1 вибух).

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Нагадаємо, речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ, проти яких застосовуються тактичні прийоми.

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