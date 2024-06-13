На Сумщині прозвучав 41 вибух

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 12 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.
- Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).
- Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: відбулися влучання ворожого FPV дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано влучання ворожого FPV дрона (1 вибух).
- Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та здійснив атаку FPV дрона (1 вибух).
Нагадаємо, речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ, проти яких застосовуються тактичні прийоми.
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