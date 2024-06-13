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На Сумщині прозвучав 41 вибух

На Сумщині прозвучав 41 вибух

Ворог продовжує атакувати Сумщину

Ворог продовжує атакувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 12 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади. 

  • Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів). 
  • Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. 
  • Великописарівська громада: відбулися влучання ворожого FPV дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів). 
  • Білопільська громада: зафіксовано влучання ворожого FPV дрона (1 вибух). 
  • Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи). 
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та здійснив атаку FPV дрона (1 вибух).

Нагадаємо, речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ, проти яких застосовуються тактичні прийоми. 

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