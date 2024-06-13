Ворог на фронті просунувся поблизу низки населених пунктів - Deep State

На фронті - гаряче
Аналітики оновили мапу бойових дій.
Про це йдеться у аналітичному Telegram-каналі Deep State.
За його інформацією, ворог просунувся біля Виїмки, Новоолександрівки, Карлівки, в Новопокровському, Старомайорському, Красногорівці та Невельському.
Уточнено лінію зіткнення східніше Вовчанська та на Агрегатному заводі в місті.
Раніше американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що завдяки допомозі від США Україна може відновити "військовий імпульс" на полі бою цього літа.
Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що має план нового контрнаступу.
ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу 2023 року не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.
Читайте також:
- "Росія не може значно просунутися на фронті": які існують три сценарії закінчення війни в Україні
- Коли і чим завершиться війна: аналітик Foreign Affairs про майтутнє України
- Скільки грошей "вклали" в український контрнаступ: Тарас Чмут шокував сумою