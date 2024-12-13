Без світла – половина українців?: РФ масовано атакувала енергетику

Через ракетну атаку РФ "Укренерго" розпорядилася відключати три з шести черг споживачів.

Без світла сидітиме половина населення України! РФ з повітря та моря масовано атакувала енергетику по всій країні.

Що відомо про наслідки, де вже немає світла і куди ще вгатили окупанти – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Масована атака по енергетиці

Від 7:00 13 грудня окупанти масовано атакували українську енергетику. Били крилатими та балістичними ракетами, зокрема, "‎Калібрами", "‎Кинджалами", та "Іскандерами", а паралельно в українському небі понад 10 годин кружляли ударні БпЛА, ймовірно, для виснаження ППО.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли на Одещині, Черкащині, Київщині, у самій столиці, а також збивали ракети на Полтавщині, Херсонщині, Івано-Франківщині, Вінниччині та Хмельниччині.

За попередніми даними, є влучання в енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Зокрема про пошкодження повідомив начальник обласної військової адміністрації Львівщини Максим Козицький. Він попередив людей, що світла не буде, водночас зазначив, що на щастя усі живі, а деталі про пошкодження будуть згодом.

Жах на Прикарпатті

Сильно дісталося Прикарпаттю, там відбулась наймасованіша атака за час повномасштабної війни. Про це заявили у військовій адміністрації та зазначили, що також є влучання по об'єктах критичної інфраструктури. На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Уламки ракет також впали в одному з сіл Івано-Франківщини, минулося без поранених. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Наслідки атаки в регіонах України

Без особливих подробиць, але з підтвердженням, що окупанти кудись влучили, заявили і в Тернопільській ОВА. Там коротко написали, що за результатами ракетної атаки ворога є "негативні наслідки". Згодом 50% населення регіону залишилося без світла.

Без світла та води після вибухів залишилася і Одеса, зупинився електротранспорт, але про остаточні наслідки атаки буде відомо згодом.

Загалом тривога тривала по всій країні понад три години. Після відбою в ДТЕК заявили, що внаслідок масованої атаки серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Попередньо, постраждалих немає.

Без світла сидітиме половина населення України?

Після закінчення обстрілів енергетики вже працюють над усуненням наслідків та відновленням роботи обладнання. У ДТЕК також зазначили, що "цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і дев’ята масована атака на енергетичні підприємства компанії". Через цю атаку половина населення України певний час буде без світла. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що через ракетну атаку РФ "Укренерго" розпорядилася відключати три з шести черг споживачів.

Заява Зеленського про атаку

На атаку вже відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ця атака стала одним із найбільших ударів по нашій енергетиці. За попередніми даними, рашисти випустили 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета, заявив президент. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників:

"Це такий "мирний" план Путіна – знищити все. Це так він хоче "перемовин" – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор".

На атаку також відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк:

"Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій країні".

У Польщі підняли авіацію

А який тяжкий видався ранок для Польщі: там знову бідкаються, що через ракетну атаку Росії по Україні змушені були підняти в небо авіацію. Політали, подивились, ну і все, нічого нового.

Ну а перед цим ворог цілу ніч тероризував Україну ще й "Шахедами". Терористи РФ вгатили дронами по фермі Чернігівщини: загинули 11 корів. Також пошкоджені приватні житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії.

На Харківщині у Мирному відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки РФ. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Також "Шахед" влучив у дах п’ятиповерхівки.

Росія щодня продовжує тероризувати Україну. У день, коли посилилися морози, окупанти атакували енергетику, аби залишити цивільних без тепла та світла. Рашисти мають відповісти за кожен злочин!