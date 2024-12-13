Без света – половина украинцев?: РФ массированно атаковала энергетику

Без света будет сидеть половина населения Украины! РФ с воздуха и моря массированно атаковала энергетику по всей стране.

Что известно о последствиях, где уже нет света и куда еще ударили оккупанты – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Массированная атака по энергетике

С 7:00 13 декабря оккупанты массированно атаковали украинскую энергетику. Били крылатыми и баллистическими ракетами, в частности, "Калибрами", "Кинжалами", и "Искандерами", а параллельно в украинском небе более 10 часов кружили ударные БпЛА, вероятно, для истощения ПВО.

Также читайте Во Львовской области атакованы 6 объектов энергетики: подробности от ОВА

О работе противовоздушной обороны сообщали в Одесской, Черкасской, Киевской областях, в самой столице, а также сбивали ракеты в Полтавской, Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях.

По предварительным данным, есть попадания в энергетические объекты в нескольких регионах. В частности, о повреждении сообщил начальник областной военной администрации Львовщины Максим Козицкий. Он предупредил людей, что света не будет, в то же время отметил, что, к счастью, все живы, а детали о повреждениях будут позже.

Ужас на Прикарпатье

Сильно досталось Прикарпатью, там произошла самая массированная атака за время полномасштабной войны. Об этом заявили в военной администрации и отметили, что также есть попадания по объектам критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Обломки ракет также упали в одном из сел Ивано-Франковской области, обошлось без раненых. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Последствия атаки в регионах Украины

Без особых подробностей, но с подтверждением, что оккупанты куда-то попали, заявили и в Тернопольской ОВА. Там коротко написали, что по результатам ракетной атаки врага есть "негативные последствия". Впоследствии 50% населения региона осталось без света.

Без света и воды после взрывов осталась и Одесса, остановился электротранспорт, но об окончательных последствиях атаки будет известно позже.

В общей сложности тревога продолжалась по всей стране более трех часов. После отбоя в ДТЭК заявили, что в результате массированной атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС. Предварительно пострадавших нет.

Без света будет сидеть половина населения Украины?

После окончания обстрелов энергетики уже работают над устранением последствий и возобновлением работы оборудования. В ДТЭК также отметили, что "в этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании". Из-за этой атаки половина населения Украины некоторое время будет без света. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что из-за ракетной атаки РФ "Укрэнерго" распорядилась отключать три из шести очередей потребителей.

Заявление Зеленского об атаке

На атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эта атака стала одним из самых больших ударов по нашей энергетике. По предварительным данным, рашисты выпустили 93 ракеты. В частности, была и, по меньшей мере, одна северокорейская ракета, заявил президент. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке около 200 беспилотников:

"Это такой "мирный" план Путина – уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор".

На атаку также отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк:

"Россия произвела обстрел баллистическими ракетами, нацелившись на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране".

В Польше подняли авиацию

А какое тяжелое выдалось утро для Польши: там снова жалуются, что из-за ракетной атаки России по Украине вынуждены были поднять в небо авиацию. Полетали, посмотрели, ну и все, ничего нового.

Ну а перед этим враг всю ночь терроризировал Украину еще и "Шахедами". Террористы РФ ударили дронами по ферме Черниговщины: погибли 11 коров. Также повреждены частные жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии.

В Харьковской области в Мирном известно о четырех пострадавших в результате атаки РФ. Повреждена гражданская инфраструктура. Также "Шахед" попал в крышу пятиэтажки.

Россия каждый день продолжает терроризировать Украину. В день, когда усилились морозы, оккупанты атаковали энергетику, чтобы оставить гражданских без тепла и света. Рашисты должны ответить за каждое преступление!