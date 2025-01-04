Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: головні секрети

У зимовий період чимало домашніх вазонів мають не найкращий вигляд. Їм бракує сонця та тепла.

У зимові місяці у кімнатних рослин — період спокою, тому до догляду за ними потрібно підходити особливо ретельно. Надмірне поливання, сухе повітря і протяги для них однаково небезпечні.

Коли треба поливати кімнатні рослини взимку

Більшості кімнатних рослин взимку потрібно менше води. Хоча зимове повітря може бути сухішим, квіти ростуть повільніше в холодні місяці, а деякі навіть повністю впадають у сплячку. Їхнє коріння може загнити, якщо їх переливати, тому в зимові місяці слід змінити графік поливання і кількість використовуваної води.

Поливати кімнатні рослини тільки в тому разі, якщо ґрунт сухий щонайменше на 5 см у глибину. Щоразу, коли рослина висихає, переконайтеся, що вона добре полита. Зазвичай поверхня ґрунту висихає швидше в зимові місяці, але це не обов'язково означає, що кімнатній рослині потрібна вода. Поливати квіти взимку потрібно так, щоб у горщику не залишалася зайва вода.

Поливати квіти необхідно рясно, але рідше. Маленькі порції води можуть нашкодити або вбити рослину, тому що вода не досягне коріння і не сприятиме здоровому, глибокому росту.

Крім того, вазони потрібно тримати подалі від вентиляційних отворів і протягів.

Освітлення

Щоб додати кімнатним рослинам світла, можна включати недалеко від них електричні світильники, на 2-3 години щодня. Світловий день взимку короткий, і починається це ще в листопаді. Особливо страждають від цього герані, троянди, бегонії і фуксії. Листя рослин повинні бути очищені від пилу: чистому листю легше поглинати світло.

Чим поливати кімнатні квіти, щоб добре росли

Оптимальний варіант для поливу - м'яка або середньої жорсткості вода. Хлорована вода з-під крана не підходить. Якщо іншого варіанту немає, то воду з-під крана теж можна використовувати, але потрібно, щоб вона відстоялася упродовж доби у відкритому посуді.

Коли рослини ростуть інтенсивно, їх корисно поливати теплою водою. Температура води повинна бути на 5-7°С вище, ніж температура повітря в приміщенні. У разі поливу холодною водою у рослин загнивають стебла і коріння, може опадати листя і бутони.

Не можна поливати теплою водою рослини, які ростуть в прохолодних місцях і перебувають у стані спокою.

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