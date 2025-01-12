Обстріл Херсона: частина міста залишилася без світла і тепла

У неділю, 12 січня, внаслідок обстрілу російською терористичною армією міста Херсона у Дніпровському районі виникли перебої з електропостачанням та центральним опаленням.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Через пошкодження електромережі частина району залишилася без електрики - знеструмлено близько 22 900 точок обліку.

Окрім того, в місті тимчасово обмежено рух електротранспорту.

“Маршрути не працюватимуть по вулиці І. Кулика. На лініях залишається 10 тролейбусів, які працюють по скорочених маршрутах”, - повідомив Роман Мрочко.

Також після атаки російських терористів у Дніпровському районі пошкоджено теплові мережі. Без опалення залишилося близько 20 багатоквартирних будинків.

“Незважаючи на небезпеку, наші спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків російського терору”, - запевнив начальник Херсонської МВА.

Нагадаємо, російські терористи вдень 9 січня скинули керовані авіабомби на Херсон. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок, пошкоджено два навчальні заклади, спалахнула пожежа на території недіючого підприємства.

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