Обстрел Херсона: часть города осталась без света и тепла

В городе временно ограничено движение электротранспорта.
В воскресенье, 12 января, в результате обстрела российской террористической армией города Херсона в Днепровском районе возникли перебои с электроснабжением и центральным отоплением.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Из-за повреждения электросети часть района осталась без электричества – обесточено около 22 900 точек учета.
Кроме того, в городе временно ограничено движение электротранспорта.
"Маршруты не будут работать по улице И. Кулика. На линиях остается 10 троллейбусов, работающих по сокращенным маршрутам”, — сообщил Роман Мрочко.
Также после атаки российских террористов в Днепровском районе повреждены тепловые сети. Без отопления осталось около 20 многоквартирных домов.
"Несмотря на опасность, наши специалисты работают над ликвидацией последствий российского террора", — заверил начальник Херсонской МВА.
Напомним, российские террористы днем 9 января сбросили управляемые авиабомбы на Херсон. В результате атаки был разрушен жилой дом, повреждены два учебных заведения, вспыхнул пожар на территории недействующего предприятия.
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