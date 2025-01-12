Обстрел Херсона: часть города осталась без света и тепла

В воскресенье, 12 января, в результате обстрела российской террористической армией города Херсона в Днепровском районе возникли перебои с электроснабжением и центральным отоплением.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Из-за повреждения электросети часть района осталась без электричества – обесточено около 22 900 точек учета.

Кроме того, в городе временно ограничено движение электротранспорта.

"Маршруты не будут работать по улице И. Кулика. На линиях остается 10 троллейбусов, работающих по сокращенным маршрутам”, — сообщил Роман Мрочко.

Также после атаки российских террористов в Днепровском районе повреждены тепловые сети. Без отопления осталось около 20 многоквартирных домов.

"Несмотря на опасность, наши специалисты работают над ликвидацией последствий российского террора", — заверил начальник Херсонской МВА.

Напомним, российские террористы днем 9 января сбросили управляемые авиабомбы на Херсон. В результате атаки был разрушен жилой дом, повреждены два учебных заведения, вспыхнул пожар на территории недействующего предприятия.

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