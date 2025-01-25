Українцям перекривають шлях до США: Трамп обмежує гуманітарні програми

Адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила прийом заявок на участь у програмах тимчасового в’їзду до США, серед яких і "Uniting for Ukraine".

Про це пише видання NYT.

Ця ініціатива від вересня 2023 року дозволила понад 150 тисячам українців отримати тимчасовий прихисток у США за наявності фінансових спонсорів.

"Рішення передбачає перевірку всіх програм на відповідність новим критеріям, зокрема ініціативи для возз'єднання родин та підтримки дітей із Центральної Америки", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, за кілька годин після інавгурації Дональд Трамп виконав передвиборчу обіцянку, підписавши указ, яким скасував право на громадянство за правом народження.

Трамп наказав, щоб його розпорядження виконали протягом 30 днів. Нові правила поширюються на дітей, народжених на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином країни.

Крім того, Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до Сполучених Штатів через південний кордон.

Трамп також обмежив положення імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися в США. Йдеться про право на притулок.

"Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в'їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон", — повідомили в адміністрації президента.

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