Авиакатастрофа в США: американский фигурист чудом спасся от гибели

Мужчина также подтвердил, что на борту самолета находились еще 14 других спортсменов.

Американский фигурист Джон Маравилла чудом избежал авиакатастрофы в Вашингтоне. Мужчину фактически спасла его собака.

Об этом спортсмен рассказал российским медиа.

Маравилла в комментарии российским журналистам рассказал, что в последний момент решил не садиться в самолет, который позже разбился в Вашингтоне. Спортсмен спасся благодаря своей собаке, из-за которой его не пустили на борт.

Так, во время регистрации на авиарейс Маравилле сказали, что его домашний любимец слишком большой для перевозки, поэтому спортсмен решил ехать на машине.

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Фигурист также подтвердил, что на борту самолета находились еще 14 других спортсменов, при этом отказавшись называть их имена.

"Чувствую себя оцепенелым, это безумие. К счастью, это был не мой самолет, но я знаю нескольких фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете… Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей и нескольких тренеров. Такая трагедия", – рассказал Маравилла.

Напомним, в ночь на 30 января в Вашингтоне произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет врезался в военный вертолет во время посадки в аэропорту. Спасатели достали из реки, куда упали обломки, тела 18 погибших.

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