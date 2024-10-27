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Українські бійці затрофеїли рідкісний російський танк Т-90С: відео

Українські бійці затрофеїли рідкісний російський танк Т-90С: відео

Український боєць на трофейному танку Т-90С / Фото: скриншот з відео

Це експортний варіант танка, який виробляє російська оборонна промисловість.

Українські воїни захопили російський танк Т-90С, оснащений антидроновим "мангалом", засобами радіоелектронної протидії, телевізійними камерами для огляду та саморобним тралом. 

Відео трофею опублікував танкіст батальйону "К2" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана МазепиОлександр Афанасьєв у своєму Instagram. 

Це експортний варіант танка, який виробляє російська оборонна промисловість. Написи всередині виконані англійською мовою. Також його прикметною особливістю є трапецієподібний "індійський" блок динамічного захисту, що встановлюють замість малокорисного прожектора "Штора". 

“Трофей знатний, К-2 висловлює подяку "Уралвагонзаводу" за зроблені висновки", - написав у коментарі до відео військовий. 

Українські бійці затрофеїли рідкісний російський танк Т-90С

Українські бійці затрофеїли рідкісний російський танк Т-90С

Нагадаємо, бойові машини піхоти "Мардер" (Marder) наразі є найуспішнішою технікою, яку німецька компанія Rheinmetall  постачає для Збройних Сил України.

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