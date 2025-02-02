Убийство военного ТЦК: подозревают двух мужчин

Оба подозреваемых были задержаны через несколько часов после преступления.

Полтавская областная прокуратура сообщила о подозрении двум жителям области, обвиняемым в убийстве военнослужащего и похищении оружия на автозаправочной станции в Пирятине.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По информации следствия, один из подозреваемых – житель Полтавы – ехал в автобусе с мобилизованными на учения в воинскую часть. Желая избежать службы, он сообщал знакомому из Лубен маршрут транспорта и намеренно задерживал поездку, изображая плохое самочувствие.

Когда автобус остановился на АЗС в Пирятине, прибывший на место с ружьем житель Лубен открыл огонь по военному, сопровождавшему мобилизованных. От полученного ранения мужчина погиб на месте. После этого нападающий завладел его автоматом и вместе с сообщником скрылся.

Оба подозреваемых были задержаны через несколько часов после преступления.

Во время обыска у лубенка обнаружили охотничье ружье, боеприпасы, гранаты, балаклаву и мобильные телефоны. Украденный автомат нашли в лесопосадке, где его спрятали нападающие.

Жителю Лубен инкриминируют умышленное убийство, препятствование деятельности ВСУ в особый период и похищение оружия (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины). Полтавцу выдвинули подозрение в пособничестве в препятствовании деятельности ВСУ (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее полиция Полтавщины задержала мужчину, застрелившего военного Полтавского РТЦК.

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