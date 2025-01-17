Ukrainian Fashion Week 2025: коли відбудеться і яка програма

Ukrainian Fashion Week повертається до Києва під гаслом віри у майбутнє. Український тиждень моди відбудеться від 14 до 17 лютого 2025 року.

Понад 40 українських фешнбрендів, серед яких FROLOV, GASANOVA, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, NADYA DZYAK, TG Botanical та інші представлять свої колекції в офіційному розкладі у форматах показів, презентацій, трейдшоу і діджитальних шоурумів. Цей сезон стане платформою для інновацій, креативності, важливих соціальних ініціатив і підтримки молодого покоління.

"На подіумі Ukrainian Fashion Week розпочалася історія багатьох українських модних брендів, імена яких сьогодні відомі у світі. У часи повномасштабної війни ми усвідомлюємо, наскільки важливою є підтримка молодого покоління українських дизайнерів – майбутнього української моди. Наша нація сповнена талантів, і ми вже 27 років працюємо, щоб їхні голоси звучали на глобальній світовій арені. Мода для нас – це не лише креативність, вона стала інструментом захисту нашої свободи, ідентичності та майбутнього", – зазначила співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

У сезоні FW25-26 Ukrainian Fashion Week створить у "Мистецькому арсеналі" інноваційний простір для експериментів та розвитку нових імен модної індустрії – NewGen Lab. Цей майданчик стане першим подіумом для молодих талантів, які сьогодні ще готуються до показів на головному подіуму Тижня, але вже готові заявити про себе та показати перші колекції. А також навчальною платформою, де провідні професіонали індустрії ділитимуться своїм досвідом у межах освітніх та практичних заходів: лекцій з PR, Q&A-сесій з маркетингу, сейлінгу, фешнбізнесу, пабліктоків із актуальних тем індустрії. Програма заходів NewGen Lab буде анонсована найближчим часом.

Ukrainian Fashion Week об’єднує впливові українські бренди задля підтримки молодого покоління.

Один із найбільших fashion- ритейлерів України разом із UFW започаткували проєкт The Culture of Design, переможець якого отримає премію у розмірі 150 тисяч грн і важливий досвід створення колекції, що буде представлена у великому ритейлі – переможця оголосять 16 лютого у межах програми NewGen Lab.

Український бренд взуття KACHOROVSKA, який минулого сезону також заснував премію для молодих брендів – учасників Ukrainian Fashion Week, нинішнього сезону вдруге вручить грант у розмірі 100 тисяч грн для розвитку бренду.

Нинішнього сезону UFW оголошує початок програми "Одяг з функцією", мета якої повернути український фешнсвіт обличчям до великої проблеми. Одяг із функцією – це про впевненість і незалежність, коли дизайн враховує особливі потреби: травми рук, очей, ніг або використання протезів та допоміжних засобів. Це одяг, у якому функція інтегрована в дизайн, забезпечуючи впевненість та зручність для кожної людини, можливість самостійно одягнутись та провести час із родиною, друзями та колегами. Одяг з функцією – це про гідність. Сьогодення диктує нові виклики, які спонукають шукати нові рішення – Ukrainian Fashion Week працюватиме з командою експертів над великою програмою щодо імплементації адаптивного одягу в колекції модних брендів. Експертну групу програми очолять CEO SVD Denim Світлана Волкова, CEO MAKI Макар Ліберман.

Важливою складовою сезону FW25-26 стане благодійна ініціатива "Обличчя героїв" – проєкт підтримки поранених із мінно-вибуховими травмами обличчя. Кожен дизайнер матиме можливість допомогти у лікуванні та реабілітації конкретного героя.

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