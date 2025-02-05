Взрывы в ТЦК: кто стоит за волной террора в Украине

Несколько областей Украины охватили волну террористических атак на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

За пять дней февраля 2025 атаки на ТЦК произошли в Ровенской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

ТСН.ua собрал все, что известно об ужасных инцидентах и кто за этим стоит.

Взрыв в Ровно

В субботу, 1 февраля, около 16:00 в Ровно прогремел взрыв в местном ТЦК.

Впоследствии в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили детали трагедии. Там отметили, что теракт в Ровенском областном ТЦК устроили оккупанты.

Россияне использовали "втемную" завербованного агента, а самого же его взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания. В результате взрыва террорист погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

СБУ пофинормировала, что террористом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрые заработки на телеграмм-каналах. Там его завербовал представитель российских спецслужб, предложивший молодому человеку деньги за выполненное задание.

Также читайте Двое российских агентов на Буковине готовили теракт против полицейских

Агент прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством, которое было замаскировано в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ спецслужбы РФ. Еще один гаджет с дистанционным управлением фигурант держал в своих руках, когда заходил в здание ТЦК.

"С помощью камеры телефона российские спецслужбы зафиксировали, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение, и сразу активировали СВП по вызову", — детализировали в СБУ.

Расследование продолжается.

Атака на ТЦК в Павлограде

В воскресенье, 2 февраля, у здания Павлоградского РТЦК и СП взорвалось самодельное взрывное устройство, ранение получил 24-летний военнослужащий.

В СБУ сообщили, что взрыв был частью операции российских спецслужб, пытавшихся таким образом дискредитировать работу ТЦК и подорвать доверие граждан к мобилизации.

За сутки правоохранители задержали всех причастных к теракту. Ими оказалась агентурная группа из трех человек в возрасте 21 и 22 лет. Молодые люди искали "легкий" заработок в телеграмм-каналах, где их завербовали представители спецслужб РФ, пообещав денежное вознаграждение за выполнение диверсионных задач.

СБУ задержала агентов РФ

СБУ задержала агентов РФ

СБУ задержала агентов РФ / Фото: СБУ

Один из фигурантов, житель Павлограда, самостоятельно изготовил взрывное устройство и спрятал его в тайнике у собственного дома.

Два других агента – жители Одесской области – прибыли в Павлоград, где получили координаты тайника. Они забрали взрывчатку, установили ее у ТЦК и разместили скрытую камеру для фиксации последствий теракта.

Взрывное устройство активировано дистанционно – по вызову на мобильный телефон. После совершения преступления диверсанты скрылись в своих жилищах и ждали обещанных денег из России.

В настоящее время идет рассмотрение вопроса об избрании им меры пресечения. За совершенное преступление агентам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском

В Каменец-Подольском в среду, 5 февраля, около 13:00 возле здания ТЦК раздался взрыв.

Инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская сообщила "Общественному", что предварительно погиб мужчина, четыре человека травмированы.

Последствия взрыва в Каменце-Подольском / Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском/Фото: t.me/kamianetsplus

Мэр города Каменец-Подольский Михаил Поситко в эфире телемарафона сообщил, что погибшим человеком был тот, который передавал вещи якобы находившемуся на территории ТЦК военнослужащему.

"Именно во время такой передачи раздался взрыв. Фактически тот человек, который это делал, и погиб", — рассказал мэр.

По его словам, среди пострадавших двое врачей ВЛК. Также пострадал один прохожий и один военный.

Главный врач Каменец-Подольской городской больницы Борис Сирота в комментарии Общественному рассказал о состоянии травмированных, которых госпитализировали.

"Состояние пациентов варьируется от тяжелого, но стабильного, до среднего и удовлетворительного. Среди травмированных двое врачей, военнослужащий и женщина, которая является штатной работницей учреждения. У некоторых из госпитализированных обнаружены осколочные ранения головы, рук и живота. Те, кто находится в более тяжелом состоянии, были направлены в отделение нейрохирургии для удаления".

В Хмельницком областном ТЦК и СП прокомментировали взрыв в Каменце-Подольском и отметили, что на месте работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, устанавливающие обстоятельства инцидента.

Появилось видео с места взрыва возле здания ТЦК в Каменце-Подольском

Что говорят в полиции

Начальник Нацполиции Иван Выговский на пресс-конференции в среду, 5 февраля рассказал, что с начала 2025 года в Украине зафиксировано девять терактов, которые произошли вблизи или в помещении ТЦК.

По его словам, три случая покушались на полицейских.

Как сообщил Выговский, одним из способов совершения теракта является ложный вызов, когда злоумышленники звонят по телефону на линию 102, вызывают полицию на объект, где уже была заложена взрывчатка.

Также читайте Теракт в Бердянске: взрыв убил двух ФСБшников и ранил одного

Глава Нацполиции подчеркнул, что за всеми этими действиями стоят спецслужбы РФ, которые охотятся за всеми Силами обороны Украины, в том числе полицейскими и ТЦК.

"Мы вместе со Службой безопасности понимаем, что это конкретная атака спецслужб Российской Федерации с целью дестабилизировать ситуацию", — сказал он.

Выговский сообщил, что по всем случаям, которые были в этом году, лица установлены, задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Исполнителями преступлений преимущественно становятся молодые люди в возрасте 20 лет и менее. Как правило, это молодые люди, которые еще не осознают всей ответственности и того, что они совершают, или лица с низкой социальной ответственностью, наркосбытчики и т.д.", — отметил Иван Выговский.

РФ "кидает" завербованных агентов

Как установило следствие в двух случаях – в Ровно и Павлограде атаки на военных совершили завербованные РФ агенты.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО и лейтенант Силы Обороны Андрей Коваленко в Telegram рассказал, что спецслужбы России обещают диверсантам против военных в Украине деньги, но обманывают исполнителей преступлений и не выплачивают обещанное. Россияне часто не сообщают исполнителям, что планируют активизировать взрывчатку, которую они несут во время выполнения задачи.

Руководитель ЦПИ отмечает, что россияне ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, которые обещают российские кураторы, часто без конкретики (пойди туда и отнеси сверток).

"Завербованные диверсанты россияне просто используют и бросают. Важно понимать, что диверсанты гарантированно либо умрут, либо надолго сядут в наиболее короткие сроки, потеряв будущее", — написал Коваленко.

Реакция военных

Многие военные осуждают диверсантов и отмечают, что насилие против военных – недопустимо. В частности они отмечают, что теракты направлены на срыв мобилизации в Украине.

Следовательно, командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый назвал убийства военных в тылу — "красной линией, которую нельзя пересекать".

Также читайте Кровавый теракт в Одессе: российские агенты убили местного волонтера

"Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины – это за пределом того, что можно терпеть", – говорит Драпатый.

В частности, он подчеркнул, что "враг работает с нами и между нами, пока мы рассматриваем, кто что лайкнул.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на нападения на военных и ТЦК и призвал наказать виновных.

В своем Telegram он отметил, что насилие в отношении военнослужащих – недопустимо.

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале заявил, что эти диверсии направлены на углубление социального кризиса, чтобы не дать Украине "сосредоточиться на действительно важных вопросах", а также максимально сорвать мобилизационные меры и помешать принятию необходимых политических решений.

"Сегодня население не в самом лучшем морально-психологическом состоянии, поэтому и серия терактов под ТЦК пошла именно сейчас", — написал военный.

Как отметил военный, оккупанты "не заморачиваются с оплатой завербованным агентам", поэтому подрывают их сразу на месте.

В свою очередь военнослужащий ТЦК Денис Богдан из Черновцов считает, что атаки осуществляют люди, которых привлекает Россия.

"Этого не должно быть. Человек в пикселе, который выполняет задание хоть в тылу, хоть на фронте — это человек, который защищает страну. Я уверен, что это делают не дивные эксперты, которые прячутся от ТЦК. Это люди, которых привлекает Россия и которые идут на поводу у спецслужб", — рассказал Богдан в комментарии.

Реакция общества

Взрывы у украинских ТЦК вызвали широкий резонанс у общества.

Украинский общественный и политический деятель Сергей Притула отметил, что теракт в ровенском ТЦК стал еще одним эпизодом из ряда подобных по стране.

В своем сообщении на Facebook он вспомнил также убийство военного в Пирятине, отметив, что ужасное преступление не имеет никакого оправдания, а должно быть исключительно единогласно осужденным.

Украинский журналист, блоггер и писатель Дмитрий "Калинчук" Вовнятко замечает, что кафиры поддерживают ТЦК "потому что ТЦК это ВСУ, а в Украине война и ВСУ воюют".

"Очевидно, "сказки о бусиках" цели не достигают — несмотря на все пугалки, мобилизация продолжается. Поэтому Москва прибегает к откровенному террору. Чтобы сорвать мобилизацию. Благо идиотов, готовых предать Украину за копейки — хватает. Ну, одни идиоты взорвутся", другие — на .

Бывший советник мэра Мариуполя, блогер Петр Андрющенко отметил, что взрывы возле ТЦК это системная спланированная и последовательная акция российских спецслужб. Россияне таким агрессивным способом хотят расколоть украинское общество.

Ветеранка и волонтер Мария Берлинская призывает максимально жестко наказать виновных.

"Мы не Россия. Но во время войны однозначно должен быть порядок и дисциплина. Иначе дисциплина у нас все равно будет. Только наведут ее россияне, корейцы, белорусы, иранцы и китайцы. В концлагерях под Полтавой. Недалеко от заправки", — предупреждает волонтер.

Встречались и случаи одобрения действий террористов. В частности, женщина, которая работает в одном из детсадов в Ровно, радовалась взрыву возле ТЦК, и написала соответствующий комментарий в фейсбуке. Впоследствии ее внесли в базу "Миротворец".

Скриншот

Сама виновница заверила журналистов, что не публиковала комментария под сообщением в Facebook. Женщина утверждает, что ее аккаунт в соцсети кто-то сломал. Также она обратилась с заявлением в милицию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.