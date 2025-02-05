"Це не благодійність": Рубіо висловився про міжнародну допомогу

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що іноземна допомога має служити виключно для просування національних інтересів США, а не бути благодійністю.

Про це він повідомив під час брифінгу в Коста-Риці.

Він додав, що адміністрація Дональда Трампа не планує повністю припиняти міжнародну допомогу, однак перегляне її ефективність.

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"Але іноземна допомога – це не благодійність. Вона існує для просування національних інтересів США. Кожен долар, який ми витрачаємо, поки я є держсекретарем і поки президент Трамп перебуває у Білому домі, буде доларом, який просуває наші національні інтереси", – зазначив держсекретар.

За його словами, адміністрація заморозила фінансування міжнародних програм через непрозорість деяких проєктів.

"Ми не скажемо вам, на що йдуть гроші, для кого вони призначені, у кого вони є, який підрядник – у деяких випадках вони проходять через чотирьох різних підрядників, перш ніж потрапляють до адресата. Це не мої цифри. Це цифри USAID", – сказав він.

Рубіо додав, що лише близько 10–12% коштів доходили до кінцевого одержувача, тоді як решта витрачалася на бюрократію та накладні витрати.

Нагадаємо, у той час як Україна бореться за кожен квадратний кілометр, США поставили лише половину обіцяної військової допомоги.

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