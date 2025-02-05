"Пєсков має закрити рот і сидіти тихо": Коваленко про нелегітимність Путіна

Володимира Путіна не можна вважати легітимним президентом Росії. З огляду на це, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вважає, що речник Кремля Дмитро Пєсков має "закрити свій рот і сидіти максимально тихо".

Про це Коваленко написав у своєму Telegram.

У РНБО акцентують: вибори у РФ агресор проводив також на ТОТ. З міжнародно-правової точки зору, вибори, що проводяться на окупованих територіях, не можуть вважатися легітимними.

"Це порушує міжнародне право, Статут ООН, Женевські конвенції та резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які визнають Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною України", - пише керівник ЦПД.

Вибори на ТОТ, які проводила Росія, оголосивши Путіна президентом за їх результатами, мають відверті порушення міжнародного права.

Примусова інтеграція окупованих територій у виборчий процес іншої держави є прямим порушенням суверенітету України.

Фальсифікація виборчого процесу - окрема історія.

"Останні вибори в РФ були нелегітимними, а Путін є нелегітимним президентом РФ. Тому Пєсков має закрити свій рот і сидіти максимально тихо", - вважає Коваленко.

Раніше Кремль відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо планів укласти угоду, яка передбачає доступ Вашингтона до рідкоземельних ресурсів України в обмін на постійну військову та економічну підтримку.

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