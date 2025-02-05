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"Песков должен закрыть рот и сидеть тихо": Коваленко о нелегитимности Путина

"Песков должен закрыть рот и сидеть тихо": Коваленко о нелегитимности Путина

Дмитрий Песков / Фото: Associated Press

Выборы имеют откровенные нарушения международного права.

Владимира Путина нельзя считать легитимным президентом России. Учитывая это, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко считает, что спикер Кремля Дмитрий Песков должен "закрыть свой рот и сидеть максимально тихо".

Об этом Коваленко написал в своем Telegram.

В СНБО акцентируют внимание: выборы в РФ агрессор проводил также на ТОТ. С международно-правовой точки зрения выборы, проводимые на оккупированных территориях, не могут считаться легитимными.

"Это нарушает международное право, устав ООН, Женевские конвенции и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые признают Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью Украины", — пишет руководитель ЦПИ.

Выборы на ТОТ, проводимые Россией, объявив Путина президентом по их результатам, имеют откровенные нарушения международного права.

Принудительная интеграция оккупированных территорий в избирательный процесс другого государства прямо нарушение суверенитета Украины.

Фальсификация избирательного процесса – отдельная история.

"Последние выборы в РФ были нелегитимными, а Путин нелегитимный президент РФ. Поэтому Песков должен закрыть свой рот и сидеть максимально тихо", — считает Коваленко.

Ранее Кремль отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о планах заключить соглашение, предусматривающее доступ Вашингтона к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на постоянную военную и экономическую поддержку.

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