"Песков должен закрыть рот и сидеть тихо": Коваленко о нелегитимности Путина

Владимира Путина нельзя считать легитимным президентом России. Учитывая это, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко считает, что спикер Кремля Дмитрий Песков должен "закрыть свой рот и сидеть максимально тихо".

Об этом Коваленко написал в своем Telegram.

В СНБО акцентируют внимание: выборы в РФ агрессор проводил также на ТОТ. С международно-правовой точки зрения выборы, проводимые на оккупированных территориях, не могут считаться легитимными.

"Это нарушает международное право, устав ООН, Женевские конвенции и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые признают Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью Украины", — пишет руководитель ЦПИ.

Выборы на ТОТ, проводимые Россией, объявив Путина президентом по их результатам, имеют откровенные нарушения международного права.

Принудительная интеграция оккупированных территорий в избирательный процесс другого государства прямо нарушение суверенитета Украины.

Фальсификация избирательного процесса – отдельная история.

"Последние выборы в РФ были нелегитимными, а Путин нелегитимный президент РФ. Поэтому Песков должен закрыть свой рот и сидеть максимально тихо", — считает Коваленко.

Ранее Кремль отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о планах заключить соглашение, предусматривающее доступ Вашингтона к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на постоянную военную и экономическую поддержку.

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