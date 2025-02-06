Подоляк розповів, що чекає на Курщину у майбутньому

Операція ЗСУ в Курській області стане вагомим аргументом на майбутніх переговорах із Росією.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі для 24 Каналу.

За його словами, Курська область стала символом провалу російських амбіцій і зруйнувала міф про “непереможну Росію”. Подоляк наголосив, що Росії не вдається відновити контроль над цими територіями.

“Ситуація у Курській області суттєво б’є по іміджу Росії. Ще до війни Путін погрожував захопити половину Європи. Зараз він навіть не може відбити частину своєї власної території”, — зазначив Подоляк.

Він додав, що світова спільнота, зокрема Китай, уже не сприймає Путіна як впливового гравця.

“Росія обнулила весь міф про свою силу, розбившись об Україну”, — підсумував Подоляк.

Він переконаний, що ситуація в Курській області стане важливим фактором під час майбутніх переговорів, де Україна обмінюватиме “щось на щось”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдала удару по Курській області, де Росія розмістила близько 12 тисяч північнокорейських солдатів.

Читайте також: