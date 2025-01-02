Термометр или градусник: как правильно говорить на украинском языке

Оба слова употребляются в украинском языке, но с незначительным отличием.

Оба термина употребляются в украинском языке, но термометр является официальным термином, принятым в научной и технической литературе. Градусник – это более разговорная форма, используемая в быту.

Термометр — так называют прибор для измерения температуры тела, воды, воздуха и т.п.

— так называют прибор для измерения температуры тела, воды, воздуха и т.п. Градусник – это слово употребляется только в разговорной речи как разговорный аналог термометра. Образован от слова градус.

Примеры:

Электрический термометр значительно безопаснее в использовании.

Ртутный термометр нуждается в бережном отношении.

Мама купила термометр для измерения температуры в комнате.

Этот градусник неправильно измеряет температуру.

Ранее мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: