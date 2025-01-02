Термометр или градусник: как правильно говорить на украинском языке

Оба слова употребляются в украинском языке, но с незначительным отличием.
Оба термина употребляются в украинском языке, но термометр является официальным термином, принятым в научной и технической литературе. Градусник – это более разговорная форма, используемая в быту.
- Термометр — так называют прибор для измерения температуры тела, воды, воздуха и т.п.
- Градусник – это слово употребляется только в разговорной речи как разговорный аналог термометра. Образован от слова градус.
Примеры:
Электрический термометр значительно безопаснее в использовании.
Ртутный термометр нуждается в бережном отношении.
Мама купила термометр для измерения температуры в комнате.
Этот градусник неправильно измеряет температуру.
Ранее мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке. Больше об этом читайте в новости.
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