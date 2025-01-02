Термометр чи градусник: як правильно говорити українською мовою

Обидва слова вживаються в українській мові, але з незначною відмінністю.

Обидва терміни вживаються в українській мові, але термометр є офіційним терміном, прийнятим у науковій та технічній літературі. Градусник — це більш розмовна форма, яка використовується в побуті.

Термометр — так називають прилад для вимірювання температури тіла, води, повітря і ін.

— так називають прилад для вимірювання температури тіла, води, повітря і ін. Градусник — це слово вживається лише в розмовній мові як розмовний аналог термометра. Утворено від слова градус.

Приклади:

Електричний термометр значно безпечніший у користуванні. Ртутний термометр потребує дбайливого ставлення. Мама купила термометр для вимірювання температури в кімнаті. Цей градусник неправильно вимірює температуру.

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: