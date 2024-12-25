Эксперт ответил, оказывает ли Илон Маск влияние на Трампа.

Трамп впоследствии может решить отстранить Маску.
Миллиардер Илон Маск оказывает определенное влияние на новоизбранного президента США Дональда Трампа, вызывающего недовольство среди республиканцев.
Об этом сообщил политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий в эфире КИЕВ24.
По его словам, несмотря на это, Маск не обладает реальными политическими рычагами влияния на ситуацию.
"Очень часто говорят о том, что не нужно очень сильно приближать к реальной политике Илона Маска. Хотя реальных рычагов там у него пока вообще нет и в будущем не сильно и предлагается ему эти рычаги. Хотя ему там говорят о том, что ему выделят" отдельный департамент, и он будет этим заниматься", — отметил эксперт.
Доктор философии предполагает, что Трампу может не понравиться, если Маска начнут ставить выше него. В этом случае новоизбранный президент США может сам дистанцироваться от миллиардера.
"И все пытаются любыми методами его оттуда отстранить. И опять же из-за дискредитации самого Трампа, чтобы показать, что Трамп слабый. А вот Илон Маск очень сильный. И если Трамп это начнет читать, то у него могут сыграть собственные амбиции, и он сам отстранился со временем.
Напомним, Трамп "отправил сообщение" Зеленскому.
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