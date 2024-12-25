В России взрыв и пожар в ТЦ: местные говорят об атаке дронов

В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе на юге России произошел мощный взрыв, приведший к масштабному пожару.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Детали инцидента :

• Взрыв произошел в 8:30, когда ТЦ был закрыт для посетителей (открытие в 10:00).

• Погибла 57-летняя женщина, еще девять получили ранения.

• Огонь охватил третий этаж и крышу здания, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

• Обломки повредили два автомобиля на парковке.

Вероятная причина взрыва :

Предварительной причиной трагедии называют утечку газа в ресторане "Небо", расположенном на третьем этаже. По словам местных жителей, перед взрывом в воздухе ощущался запах газа.

В то же время, Батраз Кодзаев, главный инженер местной газовой службы, заявил, что здание ТЦ не было газифицировано. Он предположил, что причиной мог стать взрыв газового баллона.

Местные паблики сообщали о якобы атаке беспилотника на телебашню во Владикавказе, но эта информация была официально опровергнута.

Напомним, на днях в Ростовской области РФ была зафиксирована массированная атака дронов. Взрывы раздались в городе Миллерово, где расположен стратегический военный аэродром окупантов.