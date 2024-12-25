Рецепт творожных кексов

Приготовьте творожные кексы, которые станут палочкой выручалочкой к приходу гостей или домашнему чаепитию.
Готовятся очень быстро, смешайте все ингредиенты и отправьте в духовку выпекаться.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 180 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- творог мягкий 5-9 %
- 250 г
- сахар
- 4 ст. л.
- сливочное масло
- 120 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- сахарная пудра
- соль
- Взбейте миксером яйца с сахаром и солью до пышной массы. Добавьте творог, масло сливочное растопленное, ванильный сахар и взбейте еще до однородного состояния. Муку просейте с разрыхлителем, добавьте в творожную массу и перемешайте лопаткой.
- В каждую силиконовую формочку выложите творожное тесто, заполняя его на 1/2 формы.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Остывшие кексы посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Готовность проверьте деревянной шпажкой.
- Можете украсить каждый кекс кусочком яблока
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