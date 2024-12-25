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Рецепт творожных кексов

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
37
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт творожных кексов

Творожный кекс / Фото: Credits

Приготовьте творожные кексы, которые станут палочкой выручалочкой к  приходу гостей или домашнему чаепитию.

Готовятся очень быстро, смешайте все ингредиенты и отправьте в духовку выпекаться. 

Ингредиенты

мука пшеничная
180 г
яйца куриные
2 шт.
творог мягкий 5-9 %
250 г
сахар
4 ст. л.
сливочное масло
120 г
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
1 ст. л.
сахарная пудра
соль
  1. Взбейте миксером яйца с сахаром и солью до пышной массы. Добавьте творог, масло сливочное растопленное, ванильный сахар и взбейте еще до однородного состояния. Муку просейте с разрыхлителем, добавьте в творожную массу и перемешайте лопаткой.
  2. В каждую силиконовую формочку выложите творожное тесто, заполняя его на 1/2 формы.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Остывшие кексы посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность проверьте деревянной шпажкой.
  • Можете украсить каждый кекс кусочком яблока

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