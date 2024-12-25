Рецепт творожных кексов

Приготовьте творожные кексы, которые станут палочкой выручалочкой к приходу гостей или домашнему чаепитию.

Готовятся очень быстро, смешайте все ингредиенты и отправьте в духовку выпекаться.

Ингредиенты мука пшеничная 180 г яйца куриные 2 шт. творог мягкий 5-9 % 250 г сахар 4 ст. л. сливочное масло 120 г разрыхлитель 1 ч. л. ванильный сахар 1 ст. л. сахарная пудра соль

Взбейте миксером яйца с сахаром и солью до пышной массы. Добавьте творог, масло сливочное растопленное, ванильный сахар и взбейте еще до однородного состояния. Муку просейте с разрыхлителем, добавьте в творожную массу и перемешайте лопаткой. В каждую силиконовую формочку выложите творожное тесто, заполняя его на 1/2 формы. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Остывшие кексы посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Можете украсить каждый кекс кусочком яблока

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