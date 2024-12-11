Фисташковый чизкейк: рецепт любимого десерта

Этот фисташковый чизкейк поражает простотой приготовления и изысканным вкусом. Сочетание кремового сыра, хрустящей корочки и нежной ореховой нотки создает идеальную гармонию.
Фисташковый чизкейк сочетает кремовую нежность с легкими ореховыми нотками. На странице on_est_gourmands поделились рецептом этого удивительного десерта, который можно приготовить.
Ингредиенты
- Печенье
- 180 г
- Фисташки
- 40 г
- Растопленное сливочное масло
- 90 г
- Сливочный сыр
- 350 г
- Жирные сливки
- 250 г
- Яйца
- 2 шт.
- Стручок ванили
- 1 шт.
- Сахар
- 60 г
Приготовление:
- Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки.
- Добавьте измельченные фисташки и размешайте с растопленным сливочным маслом до однородной консистенции.
- Получившуюся массу выложите в форму для выпечки, равномерно распределите ее по дну и хорошо утрамбуйте.
- Сливочный сыр и жирные сливки обязательно должны быть комнатной температуры – это поможет получить нежную консистенцию крема. В большой миске смешайте сливочный сыр, сливки, яйца, семена из стручка ванили и сахар. Взбивайте массу до образования крема.
- Вылейте творожный крем на подготовленное основание из печенья. Равномерно распределите массу, чтобы поверхность была ровной.
- Разогрейте духовой шкаф до 150°C. Поместите форму с чизкейком в духовку и выпекайте 40–50 минут.
- Чизкейк должен стать плотным, но серединка может оставаться чуть-чуть мягкой.
- После выпечки оставьте чизкейк остыть до комнатной температуры, а затем поместите его в холодильник минимум на 4 часа, чтобы десерт приобрел нужную текстуру.
- Перед подачей смажьте верхушку чизкейка фисташковой намазкой. Это придаст десерту яркий ореховый вкус и сделает его еще более аппетитным.
Советы:
- Фисташковый чизкейк можно украсить измельченными фисташками или свежими ягодами для контраста вкусов.
Подавайте с чашкой ароматного кофе или чая и наслаждайтесь отличным десертом. Он станет настоящим украшением любого стола и подарит незабываемые эмоции вашим родным и гостям.
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