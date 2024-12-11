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Фисташковый чизкейк: рецепт любимого десерта

Фисташковый чизкейк: рецепт любимого десерта

Фисташковый чизкейк / Фото: Credits

Этот фисташковый чизкейк поражает простотой приготовления и изысканным вкусом. Сочетание кремового сыра, хрустящей корочки и нежной ореховой нотки создает идеальную гармонию.

Фисташковый чизкейк сочетает кремовую нежность с легкими ореховыми нотками. На странице on_est_gourmands поделились рецептом этого удивительного десерта, который можно приготовить.

Ингредиенты

Печенье
180 г
Фисташки
40 г
Растопленное сливочное масло
90 г
Сливочный сыр
350 г
Жирные сливки
250 г
Яйца
2 шт.
Стручок ванили
1 шт.
Сахар
60 г

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки.
  2. Добавьте измельченные фисташки и размешайте с растопленным сливочным маслом до однородной консистенции.
  3. Получившуюся массу выложите в форму для выпечки, равномерно распределите ее по дну и хорошо утрамбуйте.
  4. Сливочный сыр и жирные сливки обязательно должны быть комнатной температуры – это поможет получить нежную консистенцию крема. В большой миске смешайте сливочный сыр, сливки, яйца, семена из стручка ванили и сахар. Взбивайте массу до образования крема.
  5. Вылейте творожный крем на подготовленное основание из печенья. Равномерно распределите массу, чтобы поверхность была ровной.
  6. Разогрейте духовой шкаф до 150°C. Поместите форму с чизкейком в духовку и выпекайте 40–50 минут.
  7. Чизкейк должен стать плотным, но серединка может оставаться чуть-чуть мягкой.
  8. После выпечки оставьте чизкейк остыть до комнатной температуры, а затем поместите его в холодильник минимум на 4 часа, чтобы десерт приобрел нужную текстуру.
  9. Перед подачей смажьте верхушку чизкейка фисташковой намазкой. Это придаст десерту яркий ореховый вкус и сделает его еще более аппетитным.

Советы:

  • Фисташковый чизкейк можно украсить измельченными фисташками или свежими ягодами для контраста вкусов.

Подавайте с чашкой ароматного кофе или чая и наслаждайтесь отличным десертом. Он станет настоящим украшением любого стола и подарит незабываемые эмоции вашим родным и гостям.

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