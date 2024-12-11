Фисташковый чизкейк: рецепт любимого десерта

Этот фисташковый чизкейк поражает простотой приготовления и изысканным вкусом. Сочетание кремового сыра, хрустящей корочки и нежной ореховой нотки создает идеальную гармонию.

Фисташковый чизкейк сочетает кремовую нежность с легкими ореховыми нотками. На странице on_est_gourmands поделились рецептом этого удивительного десерта, который можно приготовить.

Ингредиенты Печенье 180 г Фисташки 40 г Растопленное сливочное масло 90 г Сливочный сыр 350 г Жирные сливки 250 г Яйца 2 шт. Стручок ванили 1 шт. Сахар 60 г

Приготовление:

Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки. Добавьте измельченные фисташки и размешайте с растопленным сливочным маслом до однородной консистенции. Получившуюся массу выложите в форму для выпечки, равномерно распределите ее по дну и хорошо утрамбуйте. Сливочный сыр и жирные сливки обязательно должны быть комнатной температуры – это поможет получить нежную консистенцию крема. В большой миске смешайте сливочный сыр, сливки, яйца, семена из стручка ванили и сахар. Взбивайте массу до образования крема. Вылейте творожный крем на подготовленное основание из печенья. Равномерно распределите массу, чтобы поверхность была ровной. Разогрейте духовой шкаф до 150°C. Поместите форму с чизкейком в духовку и выпекайте 40–50 минут. Чизкейк должен стать плотным, но серединка может оставаться чуть-чуть мягкой. После выпечки оставьте чизкейк остыть до комнатной температуры, а затем поместите его в холодильник минимум на 4 часа, чтобы десерт приобрел нужную текстуру. Перед подачей смажьте верхушку чизкейка фисташковой намазкой. Это придаст десерту яркий ореховый вкус и сделает его еще более аппетитным.

Советы:

Фисташковый чизкейк можно украсить измельченными фисташками или свежими ягодами для контраста вкусов.

Подавайте с чашкой ароматного кофе или чая и наслаждайтесь отличным десертом. Он станет настоящим украшением любого стола и подарит незабываемые эмоции вашим родным и гостям.

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