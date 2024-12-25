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Рецепт сирних кексів

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
37
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт сирних кексів

Сирний кекс / Фото: Credits

Приготуйте сирні кекси, які стануть паличкою-спомагалочкою до приходу гостей або домашнього чаювання.

Готуються дуже швидко, змішайте всі інгредієнти і відправте до духовки випікатися.

Інгредієнти

борошно пшеничне
180 г
яйця курячі
2 шт.
сир м'який 5-9%
250 г
цукор
4 ст. л.
вершкове масло
120 г
розпушувач
1 ч. л.
ванільний цукор
1 ст. л.
цукрова пудра
сіль
  1. Збийте міксером яйця із цукром та сіллю до пишної маси. Додайте сир, масло вершкове розтоплене, ванільний цукор і збийте ще до однорідного стану. Просіяне борошно з розпушувачем додайте до сирної маси і перемішайте лопаткою.
  2. У кожну силіконову форму викладіть сирне тісто, заповнюючи його на 1/2 форми.
  3. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Охололі кекси посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.
  • Можете прикрасити кожен кекс шматочком яблука

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