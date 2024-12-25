Рецепт сирних кексів

Приготуйте сирні кекси, які стануть паличкою-спомагалочкою до приходу гостей або домашнього чаювання.
Готуються дуже швидко, змішайте всі інгредієнти і відправте до духовки випікатися.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 180 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир м'який 5-9%
- 250 г
- цукор
- 4 ст. л.
- вершкове масло
- 120 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 1 ст. л.
- цукрова пудра
- сіль
- Збийте міксером яйця із цукром та сіллю до пишної маси. Додайте сир, масло вершкове розтоплене, ванільний цукор і збийте ще до однорідного стану. Просіяне борошно з розпушувачем додайте до сирної маси і перемішайте лопаткою.
- У кожну силіконову форму викладіть сирне тісто, заповнюючи його на 1/2 форми.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Охололі кекси посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.
- Можете прикрасити кожен кекс шматочком яблука
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