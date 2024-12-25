Байден готує "прощальний" пакет санкцій проти РФ - WP

Президент США Джо Байден обмірковує нові серйозні санкції проти енергетичного сектору Росії в останні тижні свого перебування на посаді.

Про це пише The Washington Post.

Його адміністрація вважає це рішення"прощальним ударом" у фінансовій війні проти Росії.

За даними журналістів, санкції спрямують проти так званого "тіньового флоту" Росії — це міжнародні судна, що перевозять російську нафту в обхід західних санкцій.

Також США тиснутимуть на експортерів російської нафти, яких санкції досі не торкнулися — ймовірно, можуть відкликати ліцензії, які дозволяють банкам обробляти платежі за російські енергоресурси.

Нагадаємо, ЄС ухвалив черговий пакет санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій. Зокрема, йдеться про танкери (тіньовий флот РФ), які перевозять російську нафту.

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