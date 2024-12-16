Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти Росії: що він охоплює

ЄС ухвалив черговий санкцій проти РФ. Він який охоплює 84 фізичні та юридичні особи РФ, Китаю і Північної Кореї.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

"Росія продовжує свою жорстоку атаку на Україну та український народ. Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді на ослаблення військової машини Росії та тих, хто сприяє цій війні, включаючи китайські компанії. Це свідчить про єдність країн-членів ЄС у нашій постійній підтримці України", – зазначила Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Деталі

Так, під обмеження потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій. Зокрема, йдеться про танкери (тіньовий флот РФ), які перевозять російську нафту.

Як деталізували, ЄС запроваджує санкції проти:

військового підрозділу, відповідального за удар по дитячій лікарні "Охмадит" у Києві;

керівників вищої ланки провідних компаній енергетичного сектору;

осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обман;

двох високопосадовців КНДР.

Що ж до суб'єктів, то ЄС насамперед націлився на російські оборонні компанії та судноплавні компанії, які відповідають за транспортування сирої нафти та нафтопродуктів морем, що забезпечує важливі доходи російському уряду. Також до переліку включений хімічний завод, російську цивільну авіакомпанію, яка є важливим постачальником логістичної підтримки для російських військових. Крім цього, ЄС вперше запроваджує повномасштабні санкції (заборона на поїздки, заморожування активів, заборона на надання економічних ресурсів) щодо різних китайських суб'єктів, які постачають компоненти безпілотників та мікроелектронні компоненти на підтримку агресивної війни Росії проти України.

Нагадаємо, через значне скорочення імпорту споживчих товарів, зокрема, із Китаю у Росії виник дефіцит зимового взуття. Цього року стрімко збільшився попит на валянки – майже на 20% порівняно з минулим роком.

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