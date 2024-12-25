Байден готовит "прощальный" пакет санкций против РФ — WP

Президент США Джо Байден обдумывает новые серьезные санкции против энергетического сектора России в последние недели своего пребывания в должности.

Об этом пишет The Washington Post.

Его администрация считает это решение "прощальным ударом" в финансовой войне против России.

По данным журналистов, санкции будут направлены против так называемого "теневого флота" России — это международные суда, перевозящие российскую нефть в обход западных санкций.

Также США будут оказывать давление на экспортеров российской нефти, которых санкции до сих пор не коснулись — очевидно, могут отозвать лицензии, позволяющие банкам обрабатывать платежи за российские энергоресурсы.

Напомним, ЕС принял очередной пакет санкций против РФ. Под ограничения попали 54 физических лица и 30 организаций. В частности, речь идет о танкерах (теневом флоте РФ), которые перевозят российскую нефть.

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