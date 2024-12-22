Трамп "отправил сообщение" Зеленскому: о чем идет речь

Новоизбранный президент США Дональд Трамп "отправил сообщение" украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы он начал думать о прекращении огня. В частности, речь идет об отказе от оккупированных территорий.

Об этом пишет издание El Pais.

Трамп заявил: приятно говорить, что украинцы хотят вернуть свою землю, но города в основном разрушены.

"Вы смотрите на некоторые из этих городов, и там не остается ни одного здания. Итак, когда вы говорите "вернуть страну".. Вернуть что? Это 110-летняя реконструкция", – добавил он.

Несмотря на это, по мнению нескольких анонимных европейских источников, сигналы, которые посылает республиканец, не являются отрицательными. Генерал Кит Келлог, назначенный представителем в Украине, высоко оценил новые пакеты оружия администрации Джо Байдена и разрешение, которое она предоставила Киеву атаковать цели на российской земле. Источники подчеркивают, что Трамп хочет достичь мира, но с позиции силы, потому что для него важно не казаться слабым.

В издании подчеркивают, что Европа также стремится заставить главу США понять, что выгодное для России соглашение даст толчок Китаю и Ирану – ее врагам и союзникам Кремля – перевесить трамповские весы против Путина.

"Трамп еще не принял решение, один день он показывает одно, а другой – другое, поэтому так важно двигаться сейчас и передать наши месседжи", – говорит источник в украинском правительстве.

Зеленский ранее заявил, что Путин – безумный. Он любит убивать, а это небезопасно для всех.

"Европейских гарантий безопасности недостаточно", – сказал украинский лидер, признав жестокую реальность, о которой лидеры старого континента не признаются публично.

Как известно, дебаты о гипотетических переговорах или "гарантиях безопасности" не публичны. Никто не хочет дать Путину хоть чуть-чуть передышки, но атмосфера в Европе изменилась.

"Лидеры стран Альянса говорят, что сейчас речь идет о том, какой будет украинская победа – это должно решить Киев – затем условия мира, а затем формулы для его гарантирования; включая европейские миротворческие войска", – завершили в El Pais.

Ранее говорилось, что европейские союзники и Украина приближаются к критическим неделям перед инаугурацией Дональда Трампа, когда на кону стоят суверенитет Украины и безопасность Европы. В Financial Times считают, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить мирное соглашение на условиях, выгодных России, или даже отказаться от поддержки Киева.

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