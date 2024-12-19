Готов ли Путин к встрече с Трампом: диктатор ответил

Президент РФ Владимир Путин готов ко встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Но пока неизвестно, когда это произойдет.

Об этом Владимир Путин сказал во время своей пресс-конференции.

"Что я могу предложить новоизбранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Но, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время. И буду готов и к встрече, если он захочет этого", - отметил диктатор.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам. По его словам, к этому неготова Украина.

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