Чи готовий Путін до зустрічі з Трампом: диктатор відповів

Президент РФ Володимир Путін готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Але наразі невідомо, коли це станеться.

Про це Володимир Путін сказав під час своєї пресконференції.

"Що я можу запропонувати новообраному президентові Трампу, коли ми з ним зустрінемося? Але, по-перше, я не знаю, коли ми з ним зустрінемося, бо він про це нічого не каже. Я з ним взагалі не розмовляв понад чотири роки. Я готовий до цього, звісно, будь-коли. І буду готовий і до зустрічі, якщо він захоче цього", - зазначив диктатор.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів і компромісів. За його словами, до цього неготова Україна.

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