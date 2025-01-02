Три теракта в один день: США страдают от волны насилия

Два из них – смертельные.

В первый день нового года Америку накрыла волна насилия, в результате 16 человек погибли, а десятки – получили ранения. Один из инцидентов ФБР уже квалифицировал как теракт, два других тщательно расследуют и ищут подозреваемых.

Что известно о терактах в США 1 января и прослеживается ли между ними связь – читайте в эксклюзиве от ТСН.ua

Теракт в Новом Орлеане

В среду, 1 января, в американском городе Новый Орлеан водитель пикапа на большой скорости умышленно въехал в толпу во время празднования Нового года на Бурбон-стрит во Французском квартале, сообщает CNN.

Теракт произошел незадолго после наступления 2025 года – в 3:15 по местному времени.

Также читайте Посольство Израиля отреагировало на инцидент с менорой во Львове

ФБР классифицировало нападение как теракт, в результате которого погибли 15 человек, 30 получили ранения, в том числе и двое полицейских. Нападающий погиб на месте в перестрелке со стражами порядка.

Известно, что подозреваемым по делу 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, американец, родом из Техаса. Он десять лет служил в армии США, в частности, участвовал в одной военной миссии в Афганистане с февраля 2009 года по январь 2010 года.

Джаббар перед нападением снял ряд видеозаписей перед атакой, в которых рассказывал, что присоединился к террористической группировке ИГИЛ. В автомобиле, которым он управлял во время нападения, полицейские обнаружили флаг этой организации, оружие и взрывное устройство.

Несколько аналогичных устройств, похожих на самодельные бомбы, также были обнаружены во Французском квартале той же ночью.

"В автомобиле был обнаружен флаг ИГИЛ. Сейчас ФБР работает над установлением возможных связей и причастности субъекта к террористическим организациям", – говорится в заявлении Федерального бюро расследований США.

В частности, там не включат вероятность того, что нападающий действовал не один. В ФБР также отметили, что преступник, вероятнее всего, арендовал автомобиль для совершения теракта.

Инцидент в Лас-Вегасе

В тот же день в Лас-Вегасе возле здания отеля Trump International, принадлежащего новоизбранному президенту США Дональду Трампу, взорвался и загорелся электромобиль Cybertruck производства компании Tesla.

После срабатывания пожарной сигнализации людей из гостиницы были эвакуированы.

По сообщениям американских медиа, автомобиль прибыл в Лас-Вегас в 7:30 утра, через час он припарковался возле гостиницы, через 15-20 секунд после остановки – взорвался.

В результате взрыва погиб водитель автомобиля, а семь человек получили ранения.

Владелец компании Tesla Илон Маск сообщил, что взрыв вызвали большие фейерверки и/или бомба, перевозимая в кузове арендованного авто, и он не связан с самим транспортным средством.

"На момент взрыва вся телеметрия автомобиля была положительной", – отметил Маск.

Также читайте Маск требует новых выборов в Великобритании

Шериф полиции округа Кларк в Лас-Вегасе Кевин Макмахилл заявил, что в задней части грузовика обнаружили "канистры с топливом и большие фейерверковые минометы", передает Associated Press.

Он отметил, что властям известно, кто арендовал грузовик с помощью приложения Turo в Колорадо, однако имя подозреваемого не будут разглашать, пока следствие не установит, был ли это тот человек, который погиб.

Однако некоторые американские медиа предполагают, что им мог оказаться 37-летний Мэттью Ливельсбергер, тоже имевший опыт службы в армии США.

В то же время власти рассматривают инцидент как потенциальный теракт и продолжают расследование мотивов взрыва.

Стрельба возле ночного клуба в Нью-Йорке

В Нью-Йорке у ночного клуба Amazura в округе Квинс произошла массовая стрельба.

Инцидент произошел 1 января около 23:20 по местному времени (06:20 по Киеву), сообщает Daily Mail.

Как сообщает New York Times, группа из четырех мужчин произвела по меньшей мере 30 выстрелов в толпу, собравшуюся у ночного клуба.

Стрельба возле ночного клуба в Нью-Йорке. / Фото: Daily Mail

Известно, что там проходила закрытая вечеринка в память о члене местной банды, который был убит в октябре прошлого года.

В результате стрельбы пострадали десять молодых людей: шесть женщин и четверо мужчин.

По меньшей мере трое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в местную больницу. По информации полиции, еще несколько человек были госпитализированы, но никто из них не находится в критическом состоянии.

"Полиция Нью-Йорка подтвердила, что правоохранители разыскивают серый седан, который может быть связан со стрельбой, но подозреваемые пока не установлены", — пишет издание.

Что говорят политики

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что смертельный наезд на толпу празднующих Нового года в Новом Орлеане подтверждает его оценку преступности в Америке, связанную с мигрантами. Он назвал теракт "актом чистого зла", передает Politico.

"Когда я сказал, что приезжающие преступники гораздо хуже тех, что есть в нашей стране, это заявление постоянно опровергали демократы и фальшивые новостные СМИ, но это оказалось правдой", — написал Трамп.

Также читайте Астролог ответил, станет ли 2025 победным для Украины

Действующий американский президент Джо Байден опроверг предположение Трампа о том, что нападение связано с "прибывшими преступниками" в США.

Он подтвердил, что нападавший был американским гражданином и родился в Техасе.

Зеленский отреагировал на теракт в США

Президент Украины Владимир Зеленский осудил террористический акт в Новом Орлеане

"Мы в Украине шокированы известием о нападении в Новом Орлеане, США, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения", — написал он на платформе Х.

Президент убежден, что виновники нападения будут привлечены к ответственности. В частности, от имени всех украинцев он выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Следствие ищет связь

Американские следователи пытаются установить, связан ли теракт в Новом Орлеане со взрывом автомобиля Tesla Cybertruck возле гостиницы в Лас-Вегасе.

Как пишет The New York Times, пока не установлено, как связан исполнитель теракта в Новом Орлеане и человек, арендовавший взорвавшийся автомобиль.

Также читайте У Шольца заявляют о необходимости продолжения телефонных переговоров канцлера с Путиным

Но одна зацепка у стражей порядка все же есть: мужчины выбрали легкие цели и арендовали автомобили через одно приложение для аренды бюджетных автомобилей Turo.

"Я поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов в распоряжении федеральных, государственных и местных правоохранительных органов, чтобы быстро завершить расследование в Новом Орлеане и убедиться, что больше не существует угрозы американскому народу", – сказал президент США Джо Байден в коротком заявлении для журналистов Кемп-Дэвид.

На пресс-конференции шериф Кевин Макмахил из полицейского управления Лас-Вегаса заявил, что основная версия следствия рассматривает взрыв как "единичный инцидент", но пока не может полностью исключить связь с терактом в Новом Орлеане.

По словам шерифа, то, что оба мужчины использовали программу Turo, является просто "совпадением".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.