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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Кременчуге беспилотник влетел в жилой дом, трое погибших - детали

На месте атаки работают все соответствующие службы. По последним данным, трое погибших. Среди пострадавших — трое детей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте удара

На месте удара

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Сегодня, 29 октября, в Кременчуге (Полтавская область) вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.

«По предварительной информации, в результате атаки три человека погибли. Начался пожар припаркованных автомобилей. Все экстренные службы работают на месте атаки», — отметил он.

Число травмированных возросло до 15 человек. Среди них — трое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

На месте удара

На месте удара

Атаки по Украине 29 октября — последние новости

В результате удара России реактивным дроном по железнодорожной платформе и электропоезду на вокзале Днепра 13 человек погибли, еще пятеро ранены, но двое из них в очень тяжелом состоянии.

По данным «Укрзализныци», удар был нанесен реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Он попал в одну из платформ, где в это время стоял электропоезд № 866 Днепр — Запорожье.

Армия России атаковала Чернигов ударным беспилотником, в результате чего вспыхнул пожар, погибшие и пострадавшие.

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