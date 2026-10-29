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В Кременчуге беспилотник влетел в жилой дом, трое погибших - детали
На месте атаки работают все соответствующие службы. По последним данным, трое погибших. Среди пострадавших — трое детей.
Сегодня, 29 октября, в Кременчуге (Полтавская область) вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.
«По предварительной информации, в результате атаки три человека погибли. Начался пожар припаркованных автомобилей. Все экстренные службы работают на месте атаки», — отметил он.
Число травмированных возросло до 15 человек. Среди них — трое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Атаки по Украине 29 октября — последние новости
В результате удара России реактивным дроном по железнодорожной платформе и электропоезду на вокзале Днепра 13 человек погибли, еще пятеро ранены, но двое из них в очень тяжелом состоянии.
По данным «Укрзализныци», удар был нанесен реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Он попал в одну из платформ, где в это время стоял электропоезд № 866 Днепр — Запорожье.
Армия России атаковала Чернигов ударным беспилотником, в результате чего вспыхнул пожар, погибшие и пострадавшие.