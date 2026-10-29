Мозг на автопилоте: три нехитрых способа развить гибкость мышления

Большинство людей не осознает подлинную ценность гибкого подхода к жизни / © Pixabay

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Гибкость мышления или когнитивная гибкость — это способность переключаться между разными идеями и стратегиями, изменять подход в зависимости от обстоятельств и рассматривать ситуацию с нескольких точек зрения.

В то же время гибкость, как показывает исследование, не означает, что нужно постоянно менять мнение, отказываться от привычек или соглашаться со всеми. Иногда проверенный подход действительно лучше. Главное — замечать, когда обстоятельства изменились, и прежнее решение уже не работает.

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Топ три способа развить гибкость мышления

Придумывайте необычные способы использовать привычные вещи

Мы привыкли видеть у предмета одну функцию, и то же происходит с задачами: кажется, что у них одно «правильное» решение. Попытайтесь сделать иначе — сначала собрать много вариантов, потом выбирать. Психологи называют такое мышление дивергентным.

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Это упражнение помогает тренировать поиск альтернатив. Вместо того чтобы сразу останавливаться на очевидном решении, вы учитесь генерировать несколько вариантов.

Как делать

Возьмите любой предмет, например, обычный стакан, поставьте таймер на две минуты. За это время придумайте как можно больше способов применить ее, кроме питья. Можно придумать и более необычные варианты — главное, не исключать идеи только потому, что они кажутся странными. Когда истечет время, выберите другой предмет и повторите упражнение. Попробуйте использовать, например, полотенце, коробку или пластиковую бутылку.

Ищите несколько решений одной задачи

Этот метод ближе к тому, что делает гибкий человек, когда план не работает — не повторяет попытку, а выбирает другой путь.

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Как делать

Допустим, вы хотите регулярно заниматься спортом, но постоянно откладываете тренировки из-за нехватки времени. Вместо очередной попытки втиснуть ее в расписание запишите три варианта: 15 минут зарядки дома, быстрая прогулка во время обеда, долгая тренировка по субботам. Если обеденный перерыв у вас свободный, проще начать с прогулки.

Проверяйте первое объяснение, пришедшее в голову

Зачастую мы быстро находим объяснение того, что происходит, даже когда у нас мало информации. Например, начальник кратко ответил на сообщение, и первая мысль — он недоволен моей работой. Друг не позвонил по телефону в день рождения — «он обо мне забыл». Но это только предположение.

Как делать

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Когда ловите себя на категорическом выводе, задайте себе три вопроса:

Какие факты подтверждают мою версию?

Какие еще объяснения возможны?

Что я бы сказал другу, если бы он оказался в такой ситуации?

Напомним, исследование ученых из США и Британии доказало, что даже кратковременное использование ИИ-чатбот вызывает «леность мозга» и стремительно снижает способность человека к самостоятельному мышлению.

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