Как сканировать и подписать документы на Android: подробная инструкция

Использование смартфонов на Android позволяет быстро и легко сканировать документы, а также подписывать их прямо с мобильного.
С помощью смартфона на операционной системе Android можно легко создавать цифровые копии своих бумажных документов благодаря встроенным функциям приложений.
Как сканировать и подписать документы на Android — читайте на ТСН.ua.
Телефоны на Android имеют встроенную функцию для удобного сканирования документов. Вот как это сделать:
- Запускаем приложение "Камера".
- Листая влево, находим режим "Документы".
- Наводим камеру на документ, и сам телефон выберет нужную область документа и автоматически уберет ненужные поля.
- Нажимаем кнопку сканирования.
Чтобы подписать документы на Android, выполните следующие действия.
- После того как документ отсканирован, переходим в Галерею.
- Выбираем свой сканированный документ и нажимаем "Редактировать".
- Листаем вправо и ищем функцию "Текст".
- Рисуем собственную подпись, выбираем нужный цвет и нажимаем "Сохранить".
Как сканировать документы через приложение "Google Диск"
Google Диск также имеет функцию сканирования, которая позволяет быстро создавать цифровые копии документов:
- Откройте приложение Google Диск.
- Выбираем опцию сканирования.
- Щелкните значок плюс в правом нижнем углу и выберите Сканировать. Приложение активирует камеру для съемки документа.
- Наводим камеру на документ, подождите пока система распознает нужную область.
- После сканирования можно сохранить или поделиться документом за несколько кликов.
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