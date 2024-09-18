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Как сканировать и подписать документы на Android: подробная инструкция

Как сканировать и подписать документы на Android: подробная инструкция

Как сканировать и подписать документы на Android / Фото: Unsplash

Использование смартфонов на Android позволяет быстро и легко сканировать документы, а также подписывать их прямо с мобильного.

С помощью смартфона на операционной системе Android можно легко создавать цифровые копии своих бумажных документов благодаря встроенным функциям приложений.

Как сканировать и подписать документы на Android — читайте на ТСН.ua.

Телефоны на Android имеют встроенную функцию для удобного сканирования документов. Вот как это сделать:

  1. Запускаем приложение "Камера".
  2. Листая влево, находим режим "Документы".
  3. Наводим камеру на документ, и сам телефон выберет нужную область документа и автоматически уберет ненужные поля.
  4. Нажимаем кнопку сканирования.

Чтобы подписать документы на Android, выполните следующие действия.

  1. После того как документ отсканирован, переходим в Галерею.
  2. Выбираем свой сканированный документ и нажимаем "Редактировать".
  3. Листаем вправо и ищем функцию "Текст".
  4. Рисуем собственную подпись, выбираем нужный цвет и нажимаем "Сохранить".

Как сканировать документы через приложение "Google Диск"

Google Диск также имеет функцию сканирования, которая позволяет быстро создавать цифровые копии документов:

  1. Откройте приложение Google Диск.
  2. Выбираем опцию сканирования.
  3. Щелкните значок плюс в правом нижнем углу и выберите Сканировать. Приложение активирует камеру для съемки документа.
  4. Наводим камеру на документ, подождите пока система распознает нужную область.
  5. После сканирования можно сохранить или поделиться документом за несколько кликов.

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