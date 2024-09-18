Как сканировать и подписать документы на Android: подробная инструкция

Использование смартфонов на Android позволяет быстро и легко сканировать документы, а также подписывать их прямо с мобильного.

С помощью смартфона на операционной системе Android можно легко создавать цифровые копии своих бумажных документов благодаря встроенным функциям приложений.

Как сканировать и подписать документы на Android — читайте на ТСН.ua.

Телефоны на Android имеют встроенную функцию для удобного сканирования документов. Вот как это сделать:

Запускаем приложение "Камера". Листая влево, находим режим "Документы". Наводим камеру на документ, и сам телефон выберет нужную область документа и автоматически уберет ненужные поля. Нажимаем кнопку сканирования.

Чтобы подписать документы на Android, выполните следующие действия.

После того как документ отсканирован, переходим в Галерею. Выбираем свой сканированный документ и нажимаем "Редактировать". Листаем вправо и ищем функцию "Текст". Рисуем собственную подпись, выбираем нужный цвет и нажимаем "Сохранить".

Как сканировать документы через приложение "Google Диск"

Google Диск также имеет функцию сканирования, которая позволяет быстро создавать цифровые копии документов:

Откройте приложение Google Диск. Выбираем опцию сканирования. Щелкните значок плюс в правом нижнем углу и выберите Сканировать. Приложение активирует камеру для съемки документа. Наводим камеру на документ, подождите пока система распознает нужную область. После сканирования можно сохранить или поделиться документом за несколько кликов.

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