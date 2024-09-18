Як сканувати і підписати документи на Android: детальна інструкція

Використання смартфонів на Android дозволяє швидко і легко сканувати документи, а також підписувати їх просто з мобільного.

За допомогою смартфона на операційній системі Android можна легко створювати цифрові копії своїх паперових документів завдяки вбудованим функціям додатків.

Як сканувати і підписати документи на Android — читайте на ТСН.ua.

Телефони на Android мають вбудовану функцію для зручного сканування документів. Ось як це зробити:

Запускаємо додаток "Камера". Гортаючи вліво, знаходимо режим "Документи". Наводимо камеру на документ, і телефон сам вибере потрібну область документа і автоматично прибере непотрібні поля. Натискаємо кнопку сканування.

Щоб підписати документи на Android, виконайте наступні кроки:

Після того, як документ відскановано, переходимо в Галерею. Обираємо свій сканований документ та натискаємо "Редагувати". Гортаємо вправо і шукаємо функцію "Текст". Малюємо власний підпис, обираємо потрібний колір і натискаємо "Зберегти".

Як сканувати документи через додаток "Google Диск"

Google Диск також має функцію сканування, яка дозволяє швидко створювати цифрові копії документів:

Відкрийте додаток "Google Диск". Обираємо опцію сканування. Натисніть на значок "плюс" у нижньому правому куті та виберіть "Сканувати". Додаток активує камеру для зйомки документа. Наводимо камеру на документ, зачекайте, доки система розпізнає потрібну область. Після сканування ви можете зберегти або поділитися документом за кілька кліків.

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