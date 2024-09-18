Як сканувати і підписати документи на Android: детальна інструкція

Використання смартфонів на Android дозволяє швидко і легко сканувати документи, а також підписувати їх просто з мобільного.
За допомогою смартфона на операційній системі Android можна легко створювати цифрові копії своїх паперових документів завдяки вбудованим функціям додатків.
Як сканувати і підписати документи на Android — читайте на ТСН.ua.
Телефони на Android мають вбудовану функцію для зручного сканування документів. Ось як це зробити:
- Запускаємо додаток "Камера".
- Гортаючи вліво, знаходимо режим "Документи".
- Наводимо камеру на документ, і телефон сам вибере потрібну область документа і автоматично прибере непотрібні поля.
- Натискаємо кнопку сканування.
Щоб підписати документи на Android, виконайте наступні кроки:
- Після того, як документ відскановано, переходимо в Галерею.
- Обираємо свій сканований документ та натискаємо "Редагувати".
- Гортаємо вправо і шукаємо функцію "Текст".
- Малюємо власний підпис, обираємо потрібний колір і натискаємо "Зберегти".
Як сканувати документи через додаток "Google Диск"
Google Диск також має функцію сканування, яка дозволяє швидко створювати цифрові копії документів:
- Відкрийте додаток "Google Диск".
- Обираємо опцію сканування.
- Натисніть на значок "плюс" у нижньому правому куті та виберіть "Сканувати". Додаток активує камеру для зйомки документа.
- Наводимо камеру на документ, зачекайте, доки система розпізнає потрібну область.
- Після сканування ви можете зберегти або поділитися документом за кілька кліків.
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