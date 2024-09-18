Урожайное полнолуние 18 сентября 2024 года: три медитации для щедрости

Урожайное полнолуние 18 сентября 2024 года приносит с собой возможность повысить свою чувствительность к благам и возможностям вокруг нас.

Урожайное полнолуние 18 сентября 2024 года является особым астрономическим и энергетическим явлением, символизирующим кульминацию и сбор плодов усилий, вложенных в течение года. Этот период отличается особой энергетикой, способствующей глубокой рефлексии, благодарности и готовности делиться с другими. Она является идеальным временем для медитаций, направленных на развитие щедрости и открытия сердца, поскольку энергия полна помогает вам осознать свою способность принимать и отдавать с большой любовью и благодарностью.

1. Медитация на благодарность

Описание: эта медитация помогает сосредоточиться на благодарности за то, что у вас есть, и открывает вас к получению новых благ.

Что сделать: сядьте в удобной позе и закройте глаза. Сосредоточьтесь на дыхании, чтобы успокоить разум. Представьте себе образы всех людей, ситуаций и вещей, за которые вы благодарны своей жизни. Испытайте теплое чувство благодарности, наполняющее ваше сердце. С каждым вдохом воображайте, как это чувство расширяется и охватывает ваши пределы. Завершите медитацию, отметив своё желание отдавать эту щедрость другим.

2. Медитация на открытие сердца

Описание: эта медитация способствует развитию открытого и обильного сердца, которое готово принимать и дарить.

Что сделать: сядьте в удобной позе и закройте глаза. Сосредоточьтесь на участке грудной клетки, где расположено ваше сердце. Представьте, что из сердца выходит яркий свет, наполняющий все ваше тело и пространство вокруг вас. Почувствуйте, как этот свет расширяется и становится теплым и заполняет вашу жизнь любовью и щедростью. Представьте, как этот свет добивается других людей, даря им тепло и поддержку. Завершите медитацию, отметив свое желание поддерживать щедрость в своих поступках.

3. Медитация на отпущение и принятие

Описание: эта медитация помогает освободиться от эмоциональных блоков, мешающих проявлению щедрости, и настроиться на принятие и отдачу.

Что сделать: сядьте в удобной позе и закройте глаза. Сосредоточьтесь на дыхании и представьте, как с каждым выдохом вы отпускаете эмоциональные блоки и страхи, связанные с щедростью. Представьте, как вы с каждым вдохом принимаете новую энергию и возможности для щедрых поступков. Ощутите, как ваше сердце расширяется и открывается для отдачи и принятия. Завершите медитацию, принимая обязательство быть щедрым и отмечая свои намерения поделиться с другими.

Эти медитации помогут вам настроиться на щедрость во время урожайного полнолуния, расширить свое сердце и открыться для принятия и отдачи.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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