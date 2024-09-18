Президент Финляндии предлагает исключить РФ из Совбеза ООН

Реформа Совбеза ООН должна включать исключение любого члена, участвующего в "незаконной войне".

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для Reuters ,.

Он подчеркнул, что присоединит свой голос к призывам к реформам на следующей неделе в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, где будет обсужден состав Совета безопасности организации. По его словам, любой член организации, ведущий незаконную войну, "подобную той, которую Россия сейчас ведет в Украине", должен быть устранен.

Также президент Финляндии высказался по поводу права на вето в Совбезе ООН: "Ни одно государство не должно иметь права вето в Совбезе ООН".

Стубб заявил, что предложит увеличить количество постоянных членов с пяти до десяти, добавив еще одного представителя Латинской Америки, двух представителей Африки и двух представителей Азии.

Как сообщалось, Урсула фон дер Ляен объявила, как именно планирует распределить портфели Еврокомиссии между кандидатами из 26 стран. Сразу несколько влиятельных должностей будут занимать друзья Украины из Балтии. Но вопреки прогнозам, им не достанется портфель расширения.

Еврокомиссия обновлена! Что получит Украина? Не будет ли мешать Венгрия?

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