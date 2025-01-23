Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом и говорил ли, что готов к переговорам

Владимир Зеленский сказал Дональду Трампу, что Украина как никто хочет закончить войну, но есть условие.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз общался с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Bloomberg.

"Мы говорили с Трампом. Я благодарен, что у нас была возможность с президентом Трампом общаться. Было несколько разговоров. Они были хорошие по настроению. Но перед инаугурацией мы не могли углубляться в детали", – сказал он.

Зеленский рассказывал Трампу о гарантиях безопасности – это приоритет.

"Я откровенно говорил и о НАТО, что я считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, самые дешевые для всех, кстати. Для Европы, для Соединенных Штатов, для Украины. Хотя мы заплатили большую цену. Я так считаю, потому что это сработает. Но, безусловно, мы должны иметь другие возможности. Какие еще могут быть гарантии безопасности для Украины, пока мы не в Альянсе", – подчеркнул президент Украины.

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Владимир Зеленский добавил, что говорил Дональду Трампу, что Украина как никто хочет закончить войну.

"Мы не хотели ее начинать. Мы готовы идти на то, чтобы закончить ее, но мы должны быть в сильной позиции", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский отметил, что Путин поймет только язык силы.

"Вот что я говорил президенту Трампу. Но я ему сказал откровенно. Вы увидите, господин президент, когда все вокруг будут понимать, что все хотят закончить войну, Путин не будет ее заканчивать. И без силы здесь не получится. Вы увидите", – подытожил он.

Напомним, Зеленский не исключил переговоры с Путиным.

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