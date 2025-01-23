Вдохновляется британской принцессой: Иванка Трамп опять скопировала образ Кейт Миддлтон

На следующий день после инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января в Вашингтоне, он и его семья посетили Национальную молитвенную службу, состоявшуюся в Вашингтонском национальном соборе.

Старшая дочь президента США Иванка появилась на этом мероприятии в красном длинном пальто от бренда Suzannah London, которое для нее сшили по индивидуальному заказу. Эта модель наряда называлась Prue и выполнена из красного итальянского шерстяного крепа.

Пальто застегивалось на большую пуговицу спереди, а также было украшено на груди огромным красным бантом из ткани.

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

Наряд очень напомнил платье-пальто британской принцессы Кейт, которое она не раз надевала. Впервые в таком наряде она появилась на рождественском концерте Together at Christmas. Однако наряд Кейт от другого бренда - оно сшито для нее Catherine Walker. Также в коллекции принцессы есть такое пальто черного цвета.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Иванка копирует стиль и платья Кэтрин не впервые, поскольку ранее также была замечена в платье-кейпе бирюзового цвета от бренда Jenny Packham. Точно такое же платье, но золотого цвета, Кейт носила в 2021 году на премьеру фильма о Джеймсе Бонде.

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