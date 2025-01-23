Носила мини-платье с глубоким декольте: образ принцессы Дианы роскошного ледяного цвета

Принцесса Уэльская была обладательницей отличного вкуса, но особенно эффектными и элегантными ее образы стали в середине 90-х годов, когда она уже окончательно рассталась с мужем и начала экспериментировать со стилем. Диана начала чаще носить мини-юбки и платья, а однажды даже появилась в наряде с довольно смелым декольте.

28 июня 1995 года принцесса посетила гала-ужин Vanity Fair, который прошел в галерее Serpentine в Кенсингтонских садах. Для мероприятие она подобрала короткое платье с халтером выполненное в красивом ледяном оттенке.

Платье было от излюбленного среди представителей королевской семьи бренда Catherine Walker. У него было V-образное декольте, а также вышивка красивыми завитками и стеклянными бусинами. Спина у него была частично открытой, а юбку украшала драпировка.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

К платья она надела пару серег-подвесок из жемчугом и бриллиантами, которые сейчас носит ее невестка принцесса Кейт. Диана также надела платиновые часы с бриллиантами на циферблате и ремешке от Vacheron Constanin, которые были свадебным подарком от королевы Елизаветы II, которая сама впервые получила их в качестве свадебного подарка от Швейцарии в 1947 году. Образ Диана завершила небольшим серым клатчем, а также голубыми туфлями с ремешками от своего любимого бренда Jimmy Choo.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Спустя несколько лет, в 1997 году, платье было продано на знаменитом благотворительном аукционе. Приобрела тогда коктейльное платье женщина по имени Жаклин Нимс за 46 496 долларов. Жаклин также тогда купила одно из самых любимых платьев Дианы - малиновое вечернее, сшитое из шелка модельером Виктором Эдельштейном. Стоимость платье біла 22 135 долларов.

Жаклин Нимс и платья принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Читайте также:

Принцесса Диана в красивых платьях (21 фото)