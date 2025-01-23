Зеленский не исключил переговоры с Путиным и назвал условия для этого

Украина стремится к окончанию войны, но главное — с гарантиями безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

"Мы будем смотреть, если у Украины будет шанс закончить эту войну справедливым миром для Украины и украинцев – конечно, как президент Украины, я буду делать все, чтобы это приблизить. Если будет справедливое соглашение, если президент Трамп сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность, мы будем двигаться в дипломатическом пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатично закончить эту войну", — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Украина вести переговоры с РФ.

Напомним, Путин накануне заявил, что РФ готова сесть за стол переговоров с Украиной и назвал свои условия. Аналитики говорят, что Путин имитирует интерес к переговорам.

У Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это "означает выполнить ее ультимативные требования".

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин ожидает, что Запад устанет от Украины, и возлагает большие надежды на Дональда Трампа.

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