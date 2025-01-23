Зеленський не виключив переговори з Путіним і назвав умови для цього

Україна прагне закінчення війни, але головне - з гарантіями безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми будемо дивитись, якщо Україна буде мати шанс закінчити цю війну справедливим миром для України та українців – авжеж, як президент України, я буду робити все, щоб це наблизити. Якщо буде справедлива угода, якщо президент Трамп зможе гарантувати нам цю сильну і незворотню безпеку, то ми будемо рухатись в дипломатичному шляху. Я розумію, що без Росії неможливо дипломатично закінчити цю війну", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи готова Україна вести переговори з РФ.

Нагадаємо, Путін напередодні заявив, що РФ готова сісти за стіл переговорів з Україною, і назвав свої умови. Аналітики кажуть, що Путін імітує зацікавленість у переговорах.

У Зеленського наголосили, що Україна в жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги".

Крім того, ми раніше інформували, що Путін очікує, що Захід втомиться від України, і покладає великі надії на Дональда Трампа.

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