Дрони атакували російське стратегічне підприємство — ЦПД

Атакований обʼєкт відіграє важливу роль в Росії у забезпеченні промислового комплексу.

Українські безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат, який має стратегічне значення для російської армії.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він повідомив, що це одне із найбільших металургійних підприємств РФ. Комбінат відіграє важливу роль в Росії у забезпеченні промислового комплексу, зокрема й оборонного сектору.

Коваленко назвав кілька причин, чому дане підприємство є важливим для ворога:

Виробництво сталі та прокату – НЛМК випускає широкий спектр металопродукції, які використовуються у військовій техніці, бронетехніці та суднобудуванні.

Постачання металу для оборонної промисловості – метал НЛМК застосовується у виробництві бронетанкової техніки, зокрема корпусів бойових машин, а також в авіабудуванні та ракетній галузі.

Роль у суднобудуванні – російські військові кораблі та підводні човни будуються з використанням сталі, яку постачає Новолипецький комбінат.

Ремонт та модернізація військової техніки – метал НЛМК використовується для ремонту та оновлення бронетехніки.

Коваленко додав, що НЛМК входить до переліку стратегічних підприємств РФ, і його діяльність тісно пов’язана з економічною та військовою складовою Кремля.

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